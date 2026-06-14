Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 16 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Bölgeden edinilen bilgiye göre ekipler, Akköy Mahallesi Taşburun mevkisinde yürüttükleri faaliyet sırasında 16 düzensiz göçmen ile Ş.K. (51) ve K.H. (34) isimli 2 organizatörü yakaladı.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 16 düzensiz göçmen ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.