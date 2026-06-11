Aydın’ın Efeler ilçesinde yapımı devam eden üniversite inşaatında gerçekleşen iş kazasında 27 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Çalıştığı sırada iskelenin kopması sonucu metrelerce yükseklikten düşen işçi, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etti.

Olay, Efeler ilçesinde yapımı süren Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında gerçekleşti.

Gelen bilgiler çerçevesinde inşaatta çalışan Ferhat Çakır, iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek 6’ncı kattan aşağı düştü. Çalışma arkadaşları kazayı görürken durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar ettiler.

Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti!

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. İşçi ağır yaralanırken ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Ferhat Çakır, burada tedavi görmeye başladı. Ancak genç işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Ferhat Çakır’ın hayatını kaybettiği haberini alan çalışma arkadaşlarının olay yerinde uzun süre büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi.