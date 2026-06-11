Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi’nde ticari araç alev alırken, mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle birlikte alevler çevredeki evlere ve araziye sıçramadan söndürülmüş oldu.

Araç bir anda alev aldı!

Gelen bilgiler çerçevesinde, Ilıdağ Mahallesi’ne sebze ve meyve satışı yapmak için gelen İsmail A. kontrolündeki 09 ACN 545 plakalı ticari araç, köy girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Mahalle halkından yoğun çaba!

Aracın alevlere teslim olduğunu gören mahalle sakinleri zaman kaybetmeden olay yerine gitti. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale gerçekleştirerek alevlerin büyümesinin önüne geçmeye çalıştı.

Yoğun çaba sonucu araçtan yükselen alevler söndürülürken, yangının çevredeki evlere ve tarım arazilerine sıçramasının da önüne geçildi.

Araç sahibinde mahalleliye teşekkür!

Köye satış yapmak için geldiği ifade edilen araç sürücüsü, yangın esnasında yardımına gelen mahalle halkına teşekkürlerini iletti.