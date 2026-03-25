Son Mühür- İzmir’de AK Partili siyasetçiler ile CHP arasında tartışma konusu olan 3 taşınmazın Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi ve ardından Meslek Fabrikası’na gönderilen tahliye yazısı, kenti siyaseten hareketlendirdi.

Meslek Fabrikası’na 15 günlük ek süre verilmesinin ardından da soğuk savaş devam ediyor. Ancak devir konusuna partililerin yanı sıra STK’ler, Oda’lar da dahil oldu.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, AK Partili Mahmut Atilla Kaya’nın Vakıflara devredilen Meslek Fabrikası ile ilgili eleştirilerine dair, “Bu alanları ele geçirmek için girişilen spekülasyonlar; soyut, temelsiz, mesnetsiz ve hiçbir hukuki ile vicdani yönü bulunmayan bu tip yaklaşımlar, kendisi de bir hukukçu olan milletvekilinin hukukçuluğunu da sorgulatır niteliktedir. Unutulmasın ki avukatlık, hayat içinde bir meslek değil, mesleğe adanmış bir hayattır” ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Meslek Fabrikası’nın Büyükşehir’den Vakıflar’a devredilmesini eleştiren açıklamaları nedeniyle kendisini hedef alan Sefa Yılmaz’a tepki gösterdi.

“Bir hukukçu olarak, yargı kararı almasını beklersiniz?”

Kaya’nın açıklamaları şu şekilde;

“O kadar siyasallaştılar ki, sonunda hukuku ve etik ilkeleri öteleyip bunu da yaptıklarını gördük. Eski DGM binası; bir taraftan Yeşilay Ege'nin en kapsamlı bağımlılıkla mücadele merkezi olarak hizmet verecek, bir yandan da kötü anılarını geride bırakıp yeni hukukçuların yetişeceği bir üniversite kampüsüne dönüşecek. Buna da itiraz sözde özgürlükçü ve demokrat bir barodan geliyor. Yazık! Geçmişte Buca Cezaevi'nin yıkımının durdurulması için de dava açmışlardı. Eski DGM binası, İzmir'in ve İzmirlilerin malı; belediyece İstanbul'daki bir özel vakıf üniversitesine devredilmeye çalışılırken neredeydiniz? Öncelikle Eski DGM binasının tapusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nündür. Hukukta hepimize 1. sınıfta öğretildiği gibi, temel ilke, "hak iddia edenin iddiasını ispat etmesi zorunluluğudur. "Hak iddia eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir ama elinde iddiasını ispat eden hiçbir yargı kararı yoktur. Siz bir hukukçu olarak, nasıl tapu sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bir yargı kararı almasını beklersiniz? Bu, hukukun hangi evrensel ilkesine sığar? Belediyece açılan bir değil, üç ayrı davada, idari ve adli mahkemelerce net bir biçimde tahliyeye yönelik işlemin durdurulmasına ilişkin taleplerine ret kararı verilmiştir.”

“2. baro artık zorunluluktur”

“Siz bu kararları hukukçu olarak nasıl yok sayıyorsunuz? Şimdi belediye tahliye işlemini durdurmak için dördüncü kez mahkemeye başvurmuştur. Yargıdan çıkacak karara saygı duymak hepimizin, başta İzmir Barosu'nun ve başkanının görevidir. Bugüne kadar pek çok meslektaşımızın yaşadığı sorunlarda ve mesleğimize yapılan saldırılarda, göreviniz olduğu hâlde en ufak bir açıklama yapmadınız. Şimdi çıkmış "hukuka aykırı, kişiye özel ve siyasal" bu açıklamayı yapıyorsunuz. Ben sizin rahatsızlığınızın asıl sebebini biliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin rantsal tüm işlerde başrolde olan hukuk danışmanı ile "yakın arkadaşlığınız, geçmişte aynı ekipte görev yapmanız" maalesef size bu açıklamayı yaptırıyor. Üzücü ve kabul edilemez olan, benim de üyesi olduğum, 1908 yılında kurulmuş köklü bir kurumu "kişisel ilişkilerinize" alet etmenizdir. Size tavsiyem, benim hukukçuluğumu sorgulamak yerine kendi arkadaşlıklarınızı sorgulamanızdır. Hukuku ve etik değerleri hiçe sayarak yaptığınız açıklamalar bize şunu göstermiştir; demokrat ve gerçek hukukçular için İzmir'de 2. Baro artık bir zorunluluktur. “