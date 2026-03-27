Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi, kentin mimari geleceğini şekillendirmek adına akademik dünya ile örnek bir iş birliğine imza attı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Bölümü öğrencilerini konuk eden belediye, genç tasarımcıların "barınma kültürü" ve "sürdürülebilir kentleşme" temalı projelerine veri desteği sağlayarak kapılarını açtı. Yerel yönetimin tecrübesiyle gençlerin dinamik vizyonunu buluşturan bu çalışma, Karşıyaka’nın estetik ve fonksiyonel dönüşümü için yeni bir düşünce atlası oluşturmayı hedefliyor.

Akademi ve yerel yönetim el ele: Karşıyaka’da tasarım mesaisi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi’nin üçüncü sınıfında eğitim gören 31 yetenekli öğrenci, "Mimari Tasarım IV" dersi kapsamında rotayı Karşıyaka’ya çevirdi. Akademik rehberler Ar. Gör. Dr. Merve Ayten Kılıç, Ar. Gör. Dr. Nil Nadire Gelişkan ve Ar. Gör. Zeynep Tutku Eren öncülüğünde Karşıyaka Belediyesi’ni ziyaret eden heyet, kentsel dokuyu yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Ayşem Özzambak, İmar ve Şehircilik Müdürü Mimar Dr. Begüm Erdoğmuş ile Plan ve Proje Müdürü Şehir Plancısı Savaş Düşürmek tarafından yapılan teknik sunumlarla, öğrencilere ilçenin tarihsel gelişimi, güncel imar durumu ve geleceğe yönelik planlama stratejileri aktarıldı.

Dönüşümün odak noktası: Dört kritik bölge için yeni modeller

Geleceğin mimar adayları, dönem projeleri süresince Karşıyaka’nın gelişim aksında yer alan dört stratejik noktaya odaklanacak. Latife Hanım ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Karşıyaka Vapur İskelesi’nin tam karşısında konumlanan iki büyük yapı adası, gençlerin tasarım masasına yatırılacak. Klasik konut anlayışının ötesine geçmeyi hedefleyen öğrenciler; sosyal konutu toplumsal etkileşimin merkezi haline getiren, bölge iklimine duyarlı ve Karşıyaka’nın kendine has kültürel kimliğiyle uyumlu modeller geliştirecek. Ortaya çıkacak olan bu özgün tasarımlar, akademik bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra kentin kentsel dönüşüm vizyonu için değerli bir fikir havuzu işlevi görecek.

Başkan Yıldız Ünsal: "Genç bakış açısı kentimize taze soluk getirecek"

Bilimin ışığında atılan her adımın kente değer kattığını ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İYTE’li öğrencilerin ve akademisyenlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentin geleceğini tasarlarken genç zihinlerin sunduğu yenilikçi çözümlere ve akademik birikime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirten Ünsal, bu projelerin Karşıyaka’nın kentsel gelişimine farklı bir derinlik kazandıracağını vurguladı. Belediye olarak bilimsel verileri ve genç perspektifini rehber edinmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Ünsal, eğitim dönemleri boyunca Karşıyaka için ter dökecek tüm öğrencilere ve onlara yol gösteren hocalara başarılar diledi.

Geleceğin Karşıyaka’sı için sürdürülebilir tasarım vizyonu

Öğrencilerin hazırlayacağı projeler, sadece teknik birer çizim olmaktan öte, kentin barınma sorunlarına yönelik sürdürülebilir ve toplumsal odaklı çözümler içerecek. Vatandaş beklentileriyle modern mimarinin gerekliliklerini harmanlayacak olan bu çalışma, Karşıyaka’nın sadece binalarıyla değil, sosyal yaşam alanlarıyla da örnek bir ilçe olma hedefine katkı sunacak. Akademik titizlikle hazırlanacak bu raporlar ve görseller, ilerleyen süreçte yerel yönetimlerin kentsel planlama süreçlerinde ilham alabileceği birer referans noktası olarak kayıt altına alınacak.