Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın ikinci aşaması, Ege Denizi’nde uluslararası sularda başarıyla gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın çıkan yolcu motoruna yönelik geniş kapsamlı kurtarma operasyonu nefes kesen anlara sahne oldu.

Ekipler harekete geçti!

Tatbikatın ikinci aşamasında senaryo çerçevesinde Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde seyreden bir yolcu motorundan acil yardım çağrısı geldi. Kurulan telsiz bağlantısı sonucunda gemide yangın çıktığının ihbar edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda kapsamlı arama kurtarma operasyonuna start verildi.

Hava ve deniz unsurları görev aldı!

Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 tank çıkarma gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma helikopteri ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma helikopteri katılım gösterdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı da 2 korvet, 2 bot ve 2 helikopterle görev yaptı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 bot da tatbikat kapsamında bulundu.

Helikopterlerle tahliye edildiler!

Senaryo çerçevesinde Sahil Güvenlik helikopterleri, kazazedelerin yerini bulmak ve işaretlemek amacıyla tatbikat sahasına girişlerini gerçekleştirdiler. Yolcu motoruna ait kurtarma botunda yer alan bir kazazede, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve TCSG Güven Korveti’ne götürüldü. Burada yaralıya ilk tıbbi müdahale gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri de kurtarma botundaki bir kazazedeyi güvenli şekilde tahliye etti. TCSG Güven Korveti’ne ulaştırdılar. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter tarafından kurtarılan bir başka kazazede ise sağlık ekiplerine götürüldü.