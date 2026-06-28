Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nun kira sözleşmesi üzerinden patlak veren tartışmalar kenti karıştırmaya devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi ile geçen nisan ayında sessiz sedasız imzalandığı ortaya çıkan protokol, kulüp kulislerini hareketlendirmişti. Günlerdir hedef tahtasında olan dönemin Aygün Cicibaş yönetimi, nihayet suskunluğunu bozdu. Yapılan yazılı açıklamada, sözleşmenin kulübün çıkarlarını korumak adına atılmış sıradan bir yasal imza olduğu savunuldu. Sosyal medyadaki iddialar bardağı taşırdı ve bu gelişmenin üzerine eski yöneticiler de isyan etti.

"Kulübün mahremiyeti ayaklar altına alındı"

Açıklamada ilk hedef, kulüp içindeki bilgileri dışarı sızdırdığı iddia edilen bazı mevcut yöneticiler ve sosyal medya figürleri oldu. Kulübün iç işlerinin kamuoyunda meze edildiğini belirten Cicibaş yönetimi, mevcut durumu sert bir dille eleştirdi. Salon kirasıyla ilgili çıkan haberlerin ne belediyeye ne de yeşil-kırmızılı kulübe fayda sağladığı aktarıldı.

Yönetim, bu kontrolsüz paylaşımların iki köklü kuruma da sadece zarar verdiğinin altını çizdi. Ortadaki durumun hukuki bir zorunluluk olduğunu hatırlattılar.

4 aylık gecikmenin ardından...

Tartışma yaratan sözleşmenin detaylarına da açıklık getirildi. Paylaşılan bilgilere göre, 2024-2025 sezonunda yürürlükte olan protokolün birebir aynısı bu dönem için de masaya geldi. Ocak ayında imzalanması gereken evrakın, bürokratik süreçler nedeniyle 4 ay gecikmeli olarak nisan ayında imza yetkisine sahip yöneticilerce onaylandığı belirtildi.

"Bir telefon kadar yakınız"

Eski idareciler, belediyenin sözleşmede yazan kira bedellerini tahsil etme sürecini yine kulübün lehine, prosedürlere uygun kolaylıklarla yürüttüğünü ekledi. Yani belediye desteği kesmiş değil. Kongre sürecinde ve sonrasında her türlü soruyu yanıtlamaya hazır olduklarını beyan eden eski ekip, mevcut yönetimin kendileriyle temas kurmamasından yakınıyor.

Açıklama, sorunların sosyal medya veya basın üzerinden tartışılması yerine yüz yüze, yapıcı diyaloglarla çözülmesi gerektiği uyarısıyla son buldu. Ülkedeki mevcut yasal prosedürlerin katılığına dikkat çeken eski yöneticiler, kurumsal ciddiyet çağrısı yaptı.

