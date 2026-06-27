Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi yazın gelmesiyle birlikte çeşitli organizayonlarına hız kesmeden devam ediyor. Her yaştan vatandaşları yıl boyunca çeşitli sportif organizasyonlarla buluşturan Karşıyaka Belediyesi, yaz döneminde hafta içi her gün ücretsiz sabah aktiviteleri düzenlemeye devam edecek.

Sporun yeni adresleri ve program detayları

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, Çamlık, Bostanlı Sahil Ahşap Basamaklar ve Semra Aksu Atletizm Parkı’nın ev sahipliği yapacğı aktiviteler 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Program kapsamında belirlenen alanlarda saat 08.30 ile 09.30 arasında yoga, pilates ve HIIT kardiyo etkinlikleri düzenlenecek.

Başkan Yıldız Ünsal'dan çağrı: "Matını al, harekete katıl"

Hedeflerinin sporu ve aktif yaşamın her yaştan vatandaşa hitap etmesi olan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka'da hedefimiz; sporu ve aktif yaşamı her yaştan vatandaşımız için daha erişilebilir ve yaygın hale getirmektir. Bu anlayışla her zaman olduğu gibi bu yaz da ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz etkinliklerle herkesi açık havada spor yapmaya davet ediyoruz. 'Matını al, harekete katıl' çağrımızla tüm vatandaşlarımızı bu keyifli buluşmalara bekliyoruz. Sağlıklı, aktif ve mutlu bir Karşıyaka için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.