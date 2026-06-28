Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka’da düzenlenen aşure programına katıldı. Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği’nin düzenlediği programda Yas-ı Matem orucunun ardından konuşan Başkan Tugay, “Hacı Bektaş-ı Veli, ‘Doğruluk dost kapısıdır’ der. Bizim dostluğa, dost kapılarına ihtiyacımız var. Kendini doğruluk ve iyilikten yana gören herkesi aşk ile selamlıyorum” dedi. Başkan Tugay’a programda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter ile dernek yöneticileri eşlik etti.

“Doğruluk ve iyilikle yaklaşmalı”

Hacı Bektaş-ı Veli’nin sözlerine işaret eden Başkan Tugay, “Kerbela, kabul edilemeyecek bir haksızlığın ve zulmün simgesidir. Bu zulüm karşısında boyun eğmeyen yiğit, yürekli ve örnek alınacak insanlar var. Dünyanın neresinde haksızlık varsa son bulsun. Nerede zulüm varsa sona ersin. Kim yanlış yapıyorsa artık kaybetsin, kazanamasın. Hünkâr Hacı Bekkaş-ı Veli'nin dediği gibi, ‘Doğruluk dost kapısıdır.’ Bizim dostluğa, dost kapılarına ihtiyacımız var. Bu da ancak doğruluktan, iyilikten, alçakgönüllülükten ve tevazudan geçiyor. Hepimiz insanız. Ne olursa olsun birbirimize doğruluk ve iyilikle yaklaşmalı, zor günlerimizde birbirimize kol kanat germeliyiz. Bu anlayışı yaşatmaya devam ettiğimize inanıyorum. Kendini doğruluk ve iyilikten yana gören herkesi aşk ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kerbela en büyük hakikat meydanıdır”

Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Sadık Taşkaya da “Kerbela yalnızca 680 yılında yaşanmış bir olay değildir. Kerbela; Hakk’ın katında baskıya ve acıya boyun eğilmeyen, adaletin zulme teslim olmadığı, insanlığın canı pahasına koruduğu en büyük hakikat meydanıdır. Alevi Bektaşiler, Kerbela’yı yalnızca gözyaşıyla değil, ikrarla yaşadı. Bu yol; zalime boyun eğmemeyi, mazlumun yanında durmayı, rızalıkla paylaşmayı ve insanı incitmemeyi öğütler. Bugün paylaşacağımız aşure de bu anlayışın simgesidir. Geçmişte olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a gönülden teşekkür ediyoruz. Cemevimizle ilgili hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Her zaman bize güç verdi, yanımızda oldu” diye konuştu.

Deyişler söylendi, semah dönüldü

Konuşmaların ardından Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve On İki İmamlar aşkına deyişler söylendi, semah dönüldü. Alevi dedesi Hamza Takmaz, Yas-ı Matem orucunun ardından aşure duasını okudu. Başkan Tugay da etkinliğe katılanlara aşure lokmasını ikram etti.