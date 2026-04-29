Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi ve Ev Aletleri Grubu Komite Üyesi Metin Aztekin, beyaz eşya sektöründeki son dönemlerde yaşanan üretim ve satış sıkıntıları hakkında Son Mühür’e önemli değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Metin Aztekin: Alım gücü ciddi şekilde düştü

Beyaz eşya sektöründe ciddi sorunlar olduğunun altını çizen ve insanların alım gücünün düşmesinin söz konusu sorunların en büyük nedeni olduğunu savunan İZTO Meclis Üyesi Metin Aztekin, beyaz eşyada üretiminde ciddi daralma yaşandığını aktararak, “Sektörde ciddi sıkıntılar var. Fiyatlar dolar bazlı olarak sürekli yükseliyor.

Buradaki sıkıntı şu fiyatlar belki dengeli gidiyor ancak kötü gidişattaki en temel nedenlerinden bir tanesi insanların alım gücünün düşmesidir. Bugün en basit bir beyaz eşya paketi dahi 150-200 bin lira arasında gidiyor. Bunu yeni evlenecek çiftlerin finanse etmesi kolay olmuyor. Buradaki en büyük problemlerden biri alım gücünün ciddi bir şekilde düşmesidir. Doların yükselmesi de önemli bir etkendir, bu yaşananlar beyaz eşya sektöründe ciddi daralma yaratıyor diyebilirim.” dedi.

“Yeni evlenen çiftler ikinci el eşya almıyor”

Öte yandan, ikinci el beyaz eşya satışlarının yeni evlenecek olan çiftler tarafından tercih edilmediğini savunan Aztekin, “Özellikle yeni evlenecek çiftler spotçulardan ikinci el beyaz eşya almayı tercih etmiyor. İkinci eli sadece evinde ürünü arıza yapanlar ve maddi durumu yetersiz insanlar tercih ediyor.” şeklinde konuştu.

“En büyük problemlerden biri akaryakıt giderlerinin fazla olması”

Son olarak, beyaz eşya alım satımının İzmir genelindeki durumu hakkında da konuşan Metin Aztekin, kentte faaliyet gösteren esnafların ve sektör temsilcilerinin en büyük problemlerinden birinin maliyet giderlerindeki artışlar olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz 1100 üyeli bir derneğimiz de var oradaki üyelerimizle de muhatap oluyoruz, onların da en büyük problemlerinden biri maliyet giderlerinin çok ciddi bir şekilde artmasıdır. Akaryakıt giderlerinin fazla olmasıyla karların düşmesi sektör temsilcilerinin en önemli problemlerindendir.”