Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi, kentin sosyal dokusunu güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu kamusal alanlar sunmak amacıyla ilçe genelindeki parklarda kapsamlı bir yenileme hamlesi başlattı. Yerel yönetimin estetik, güvenlik ve fonksiyonellik kriterlerini ön planda tuttuğu bu çalışmalar kapsamında, son üç aylık periyotta 11 farklı park tamamen modernize edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen bu faaliyetler, mahalle ölçeğinde yaşam kalitesini artırmayı hedeflerken, mevcut alanlardaki teknik eksikliklerin giderilmesiyle Karşıyaka’nın çehresi daha estetik bir görünüme kavuştu.

Başkan Yıldız Ünsal sahada: İncelemeler sürüyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilçenin farklı noktalarında devam eden çevre düzenleme ve park yenileme çalışmalarını yerinde denetledi. Özellikle İmbatlı Parkı ile Latife Hanım Mahallesi'nde bulunan meyve bahçesi içerisindeki oyun alanlarında yürütülen süreçleri titizlikle inceleyen Başkan Ünsal, teknik personelden projelerin detaylarına ilişkin kapsamlı bilgiler aldı. Sahadaki emekçilerle bir araya gelerek özverili çalışmaları için teşekkür eden Ünsal, Yaşar Aksoy Sokak’taki budama faaliyetlerini de ziyaret ederek kentin ekolojik sağlığının korunması noktasındaki kararlılığını vurguladı.

Kent yaşamına değer katan güvenli alanlar

Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların odak noktasını, parkların sadece görsel olarak iyileştirilmesi değil, aynı zamanda çocuklar ve yetişkinler için maksimum güvenlik düzeyine ulaştırılması oluşturuyor. Oyun gruplarının zeminlerinden aydınlatma sistemlerine kadar her detayın elden geçirildiği yenileme süreci, Karşıyaka’nın dört bir yanında seferberlik ruhuyla devam ediyor. İlçe sakinlerinin nefes alabildiği bu yeşil durakların, dayanıklı malzemeler ve modern tasarım anlayışıyla yeniden kurgulanması, sürdürülebilir kentleşme hedeflerine de doğrudan katkı sağlıyor.

"Halkın mutluluğu hizmetlerimizin odak noktasıdır"

Yürüttükleri projelerin temel motivasyon kaynağının Karşıyakalıların refahı olduğunu belirten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, parkların toplumun her kesimi tarafından ortaklaşa kullanılan en değerli alanlar olduğunu ifade etti. Ünsal, yaptığı değerlendirmede, halkın huzur ve güven içinde vakit geçirebileceği nitelikli yaşam alanları inşa etmeye devam edeceklerini söyledi. Daha yaşanabilir bir Karşıyaka hedefi doğrultusunda, her mahallenin ihtiyacına özel çözümler üreterek sağlıklı çevre politikalarını kararlılıkla uygulayacaklarının altını çizdi.

Seferberlik ruhuyla daha yaşanabilir bir karşıyaka

Karşıyaka Belediyesi'nin bu kapsamlı yenileme atağı, sadece fiziksel bir onarımın ötesinde, kent kültürünü destekleyen sosyal bir yatırım olarak dikkat çekiyor. Yenilenen parklar, mahalle sakinleri arasındaki sosyal etkileşimi artırırken, çocukların gelişimine uygun güvenli oyun alanları sunuyor. Belediye, önümüzdeki süreçte de ilçenin diğer noktalarındaki yeşil alanları program dahilinde modernize etmeye devam ederek, Karşıyaka’yı estetik ve konforun buluştuğu öncü bir kent haline getirmeyi amaçlıyor.