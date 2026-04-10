Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkan Semih Girgin, bir süredir çarşı esnafının Çankaya Katlı Otoparkı’nın kapatılmasından kaynaklı büyük problem ve sıkıntı çektiğini belirterek, yerel yönetimlerin ve merkezi idarenin bu probleme karşı çözüm üretmesi gerektiğinin altını çizdi.

Semih Girgin: Otoparkın eksikliğini hissediyoruz

Çankaya’da kapanan katlı otoparkın eksikliğini hissettiklerini vurgulayan ve alternatif olmadan kapatılan yerin çarşıya zarar verdiğini her platformda söylediklerini vurgulayan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, “Otoparkın eksikliğini hissediyoruz. Bu hale gelmeden önce geçmiş yıllar da alternatif olmadan bir yerin kapatılması çarşıya zarar verir diye her yerde haykırdık. Dışarıdan gelen misafirlerimiz için otoparkın olmazsa olmaz olduğunu her yerde ilan ettik.” dedi.

“Merkezi idare ile yerel yönetim arasındaki sürtüşme bize zarar verdi”

Bir süredir İzmir’de yerel yönetimler ile iktidar arasındaki sürtüşmenin kendilerine zarar verdiğini kaydeden Başkan Girgin, belediyenin konuyla ilgili yalnız kaldığını savunarak, “Merkezi idare ile yerel yönetim arasındaki sürtüşme bize zarar verdi. Çarşı piyasa koşullarında olağandışı sakin giden bir dönemde ilerliyor. Bunda savaşın da etkisi var, maliyet artışının da etkisi var.

Otopark bu konular nedeniyle tekrardan gündeme yeniden geldi. Bununla ilgili birebirde atılan adımlar olduğunu biliyorum ancak netleşen bir şey yok. Keşke vakıflar burayı güçlendireceğim dese ve sorumluluğu alsa, belediye bu konuda biraz yalnız kalıyor. Eğer, Agora’nın önü açılacak ama buradaki beklenti Kemeraltı’nda bununla ilgili açılacaksa o zaman turizm ile ilgili adımların atılması gerekiyor.” diye konuştu.

“Otoparkın yenilenmesi gerekiyor ya da alternatifinin esnafa kazandırılması gerekiyor”

Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşebileceklerini ancak şu anki koşullarda her an her şeyin değişebileceğinin altını çizen Semih Girgin, yaz aylarında otopark sorununu daha fazla yaşayacaklarını ekleyerek, şu ifadeleri kullandı: “Yakın zamanda Cemil Başkan ile istişare yaparız her an her şey değişebiliyor. Umarım esnafında umduğu yasal bir zemin hazırlanır ve bu sorun çözülür.

Bizim o kadar dağınık otoparklarımız var ki bunların da sahibi yok bundan kaynaklı net bir fiyat skalası yok. Bu sorunla birlikte birçok yapılması gereken iş var. Otoparkın yenilenmesi gerekiyor ya da alternatifinin esnafa kazandırılması gerekiyor. Biz bunun sıkıntısını yazın çok daha fazla yaşayacağız.”