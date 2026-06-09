Son Mühür / Karşıyaka Belediyesi’nde yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri bir kez daha tıkandı. Daha önce birçok kez memur eylemlerine sahne olan Karşıyaka Belediyesi’nde geçtiğimiz ay sendika ve Belediye Başkanı Yıldız Ünsal arasında gerçekleşen görüşme sonrası ‘mutabakat’ sağlanmış, eylemlilik sona etmişti. Süreçte yaşanan tıkanıklık bir kez daha tartışmalara neden olurken belediye yönetiminin mevcut kazanımlardan geri adım atma hamlesi, ilçede yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Kazanımlardan feragat etmeyeceklerini belirttiler

Belediyede örgütlü bulunan TÜM BEL-SEN, TÜM YEREL-SEN ve BİRLİK YEREL-SEN yöneticileri ile belediye komisyonu arasında yürütülen görüşmeler, "enflasyon farkı" maddesi nedeniyle bir kez daha çıkmaza girdi. Krizin ana nedeninin, belediye komisyonunun mevcut sözleşmede yer alan ve enflasyon farkının ocak ile temmuz aylarında maaşlara yansıtılmasını öngören maddeyi onaylamayarak sözleşmeden çıkarmak istemesi olduğu; yönetimin zamsız bir sözleşme dayatmasına karşı çıkan sendika temsilcilerinin ise mevcut kazanımlardan kesinlikle feragat edilmeyeceğini net bir dille idareye ileterek masadan ayrıldığı öğrenildi.

İki tam gün iş bırakacaklar

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Karşıyaka Belediyesi yönetimine çevrildi. Sendikaların taleplerinin karşılanması ve hak kayıplarının önlenmesi için belediye yönetimine çarşamba günü mesai bitimine kadar süre tanıdığı, bu süre zarfında olumlu bir adım atılmaması durumunda, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 tam gün iş bırakma eylemi başlatacakları öğrenildi. İlçede kamu hizmetlerinin aksayıp aksamayacağı ise belediye yönetiminin atacağı son dakika adımına ve perşembe günkü eylem kararına bağlı netlik kazanacağı ifade ediliyor.