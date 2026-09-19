Öğrencilerin bilim okuryazarlığını artırmak ve bilimi toplumun tüm kesimleriyle buluşturmak amacıyla İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Körfezin Karşıyaka'sı; Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği-2026" başladı. Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde hayata geçirilen şenlik, öğrencilere disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Etkinlik, anasınıfından ortaöğretime kadar tüm öğrencilere ve gençlere hitap edecek.

35 farklı atölye ve bilgilendirme standı

Bilim, teknoloji, sanat, sağlık ve kültür alanlarında toplam 35 farklı atölye ve bilgilendirme standı ziyaretçilerle buluşacak şenlik, öğrencilerin analitik ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla zeka oyunları, matematiğin eğlenceli hali, yenilikçi drama ile etkinlik atölyesi ve gazetecilik ile medya okuryazarlığı stantları da etkinlikte yer alıyor.

“Merak edin, soru sorun, araştırın”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, "Bilim bize sorgulamayı, araştırmayı ve çözüm üretmeyi; kültür, bizi biz yapan değerleri tanımayı, sanat ise dünyaya farklı gözlerle bakmayı öğretir. Bu üç alanın aynı şenlikte buluşması, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi açısından son derece değerlidir.

Katılacağınız her atölye, deneyimleyeceğiniz her çalışma ve tanışacağınız her yeni fikir, sizlere farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Sizlerden beklentimiz, merak etmeniz, soru sormanız, araştırmanız, denemeniz ve yeni şeyler keşfetmenin heyecanını yaşamanızdır. Çocuklarımızın bilime, kültüre ve sanata olan ilgisini desteklemek; onların meraklarını beslemek ve kendilerini farklı alanlarda keşfetmelerine fırsat sunmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

“Yeni merakların başlangıcı olsun”

Ayrıca Günaydın, "Körfezin Karşıyaka'sı Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği'nin öğrencilerimiz için yeni merakların, yeni keşiflerin ve güzel hatıraların başlangıcı olmasını diliyorum" dedi.

Sanat ve teknoloji bir arada

Proje yürütücüsü Karşıyaka Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Mehmet Sertkahya da "Şenliğimiz süresince sanattan STEM disiplinlerine, yenilikçi üretim süreçlerinden robotik kodlamaya kadar geniş bir yelpazede hazırlanan zengin atölye çalışmaları ve etkileşimli etkinliklerle katılımcılarımıza ilham vermeyi hedefliyoruz. Bilimsel merakı sanat ve teknolojiyle harmanlayarak her yaştan ziyaretçimize keşif dolu bir deneyim sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.