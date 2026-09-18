Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka’nın sokakları, çocuk çığlıkları ve kıdemli kent sakinlerinin güleryüzlü sohbetiyle hareketlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen buluşma, kuşaklararası mesafeleri ortadan kaldırdı. Mavibahçe Anaokulu'nun bahçesinde yan yana spor yapan minikler ve Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri, hareket etmenin yaş tanımadığını gösterdi.

Kahkahalar yükseldi. Adımlar hızlandı. İki farklı kuşak aynı ritimde buluştu.

Kuşaklararası hafıza parklara taşındı

Mavibahçe Anaokulu'ndaki spor ve oyun buluşmasının ardından etkinlikler park alanına taşındı. Ali Çelenay Parkı'nda kurulan atölyeler adeta bir kültür köprüsü işlevi gördü. İleri dönüşüm standlarında atık maddeler yeniden şekillenirken, masal ve geleneksel oyun köşelerinde geçmiş ile gelecek buluştu.

Etkinlikler sadece fiziksel bir aktivite sunmakla kalmadı; nesiller arası hafıza aktarımını da sağladı.

Bostanlı Bulvarı araç trafiğine kapanıyor

Hafta boyunca sürecek program dâhilinde Zühtü Işıl Meydanı’nda çocuk pazarı kurulacak, Demokrasi Meydanı’nda ise kapsayıcı bisiklet sürüşü yapılacak. Haftanın finalinde ise Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi araç trafiğine kapatılarak tamamen yayalara ayrılacak.

Motor seslerinin yerini horon, sirtaki, seramik atölyeleri ve sokak oyunları alacak. Kapanış coşkusunu ise İzmir Pop Orkestrası konseri taçlandıracak.

"Amacımız kalıcı bir kent kültürü oluşturmak"

Saha çalışmalarına katılarak neşeye ortak olan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, amaçlarının geçici bir kutlama değil, sürdürülebilir bir kent kültürü inşa etmek olduğunu vurguladı. Farklı yaş gruplarının kentin ortak alanlarında buluşmasının önemine dikkat çeken Ünsal; çocukların geleneksel değerleri tanımasının, büyüklerin ise bu dinamik enerjiye ortak olmasının toplumsal bağları güçlendirdiğini belirtti.