Son Mühür / İzmir’de eylül ayının son 10 gününe girilirken önümüzdeki beş günün hava tahmin raporu yayımlandı. Buna göre; kent genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; kent merkezinde hava sıcaklıkları bugünden başlayarak Salı gününe kadar 30 ila 31 derece seyretmesi bekleniyor. Çarşamba günü ise sonbahar yüzünü resmen gösteriyor. Çarşamba günü sıcaklıkların 27 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Geceleri daha bir serin olacak

Kentin iç kesimlerinde ise sıcaklıklar bir süre daha yüksek seyretmeye devam edecek. Ödemiş'te pazar günü termometrelerin 35 dereceyi, Tire'de ise cumartesi ve pazar günleri 36 dereceyi görmesi tahmin ediliyor. Bayındır, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde de sıcaklıkların 33-34 derece seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Kıyı ilçelerinde ise daha serin bir hava etkisini sürdürecek. 23 Eylül Çarşamba günü itibarıyla tüm kentte hava sıcaklıklarında belirgin bir serinleme yaşanacak. Gece sıcaklıkları ise iç kesimlerde 13 dereceye kadar gerileyecek.

İşte, İzmir’de 5 günlük hava tahmin raporu: