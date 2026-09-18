Son Mühür/Hüseyin Demir Voleybol Kadınlar 1.Lig’de mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü, sezon hazırlıklarına Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda devam ediyor. İzmir temsilcisi, özel hazırlık turnuvasına ev sahipliği yapıyor. İLK İnşaat Kadınlar Voleybol Turnuvası’nda; İlbank, Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Kuzeyboru takımları yer alıyor.

“Kaf-Kaf, galibiyetle başladı”

İzmir temsilcisi, turnuvanın ilk gününde Kuzeyboru Maxipipe takımını 3-0 mağlup etti. Zübeyde Hanım’ın kızları, 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor. Karşıyaka, altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları A takıma çıkarırken sürdürülebilir altyapı modeliyle dikkat çekiyor. Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, Son Mühür'e özel açıklamalarda bulunurken altyapı modeline dikkat çekti. Başkan Güner, Selçuk Yaşar Spor Tesislerindeki yeni tesisin Türk sporuna önemli görev ve hizmetlerde bulunacağını belirtti.

“Alper Erdoğuş yönetiminde hazırlıklar devam ediyor”

Yeşil-kırmızılılar, başantrenör Alper Erdoğuş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Endo Karşıyaka, sezonun ilk haftasında Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 20 Eylül Pazar günü saat 19:30’da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

“Turnuvada büyük heyecan devam ediyor”

Turnuvada birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanıyor. Karşıyaka, Kuzeyboru Maxipipe, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve İlbank SK mücadele edecek. Üç gün boyunca altı karşılaşmanın oynanacağı organizasyonda, voleybolseverler tüm maçları ücretsiz izleyebilecek.

İLK İnşaat Kadınlar Voleybol Turnuvası şu şekilde:

17 Eylül Perşembe

16.00: Aydın BBSK- İlbank SK

18.30: Karşıyaka- Kuzeyboru Maxipipe

18 Eylül Cuma

16.00: Kuzeyboru Maxipipe-Aydın BBSK

18.30: Karşıyaka- İlbank SK

19 Eylül Cumartesi

13.00: İlbank SK- Kuzeyboru Maxipipe

15.30: Karşıyaka-Aydın BBSK