Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve zirve yarışından kopmak istemeyen Karşıyaka, ligin 3. haftasında kritik bir deplasman sınavına çıkıyor. İzmir ekibi, sezona ilk iki maçını da kazanarak başlayan ve formda bir grafik çizen Bursa Yıldırımspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

Karşılaşmanın hakemi Sezer Yalçın olacak

Minareliçavuş Spor Tesisleri’nde oynanacak kritik karşılaşma yarın saat 16.00’da başlayacak. Karşıyaka'nın ilk galibiyet mücadelesini vereceği bu önemli müsabakada İstanbul bölgesi hakemlerinden Sezer Yalçın düdük çalacak.

İzmir temsilcisi ilk iki haftada galibiyete ulaşamadı

Ligin ilk haftasında deplasmanda Etimesgutspor’a 1-0 mağlup olarak sezona puan kaybıyla başlayan yeşil-kırmızılılar, ikinci haftadaki İzmir derbisinde ise Altay ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrılmıştı. Ev sahibi Bursa Yıldırımspor ise ilk iki haftayı kayıpsız geçerek 6 puan topladı ve sezona güçlü bir giriş yaptı.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür’den galibiyet mesajı

Zorlu deplasman öncesinde değerlendirmelerde bulunan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sahaya kazanmak için çıkacaklarını vurguladı. Basatemür, bu kritik maçı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini ve İzmir'e 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.