Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyesi ve Menemen Belediyesi Yeni Partili Meclis Üyesi Erdal Karagöz, Gediz Nehri ve Havzası’ndaki kirlilik yükü ile resmi analiz raporlarını gündeme taşıyarak yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

Gediz Nehri’ndeki kirliliğin önü alınmazsa bölgedeki tarımsal üretimin yanı sıra yeraltı içme suyu kuyularının da risk altına girebileceğini belirten Karagöz, “Gediz nehri kirliliği çözülmeden körfez kirliliği çözülemez. Bu gidişle içme sularının kullanılması tehlikeye girebilir” ifadelerini kullandı.

“Bölgedeki hayvanlar bile bu sudan içmiyor”

İzmir Körfezi’ndeki kirliliğin ana kaynağının Gediz Havzası’ndan akan atıklar olduğunu savunan Erdal Karagöz, nehri besleyen hat üzerinde bulunan sanayi ve evsel atıkların da denetim yetersizliğine dikkati çekti. “İzmir Körfezi’ni kurtaracaksak önce Gediz’i ıslah etmek zorundayız” mesajı veren Karagöz, “Gediz’i temizlemeden yapılan çalışmaların hepsi boş. Gediz Nehri’nden o kadar pis atıklar geliyor ki; 19 ilçenin evsel ve sanayi atığı bu yatağa boşaltılıyor ve hiçbirisinin doğru düzgün arıtması yok. İzmir, Uşak, Afyon ve Kütahya gibi dört koca ilin atıkları Gediz üzerinden Menemen’e, Gediz Deltası’na ve Kuş Cenneti’ne ulaşıyor. Büyükşehir’in Gediz Yatağı üzerinde 59 farklı noktadan aldığı tahlil numuneleri var. Bu tahlillerde cıva, alüminyum, kurşun, çinko, bor ve boraks çıkıyor. Bunlar insan vücudundan çıkmayan, doğrudan kansere ve hastalıklara yol açan ağır metaller. Bölgedeki hayvanlar bile bu sudan içmiyor. Hayvanın içmediği suyla sulanan sebzeleri insanlar tüketiyor. Buradan her gün yaklaşık 20 kamyon ıspanak, lahana, karnabahar ve brokoli İstanbul piyasasına ve tüm Ege’ye gönderiliyor. Göz göre göre bu ürünler sofralara ulaşıyor” dedi.

“Sıra içme sularına gelecek” uyarısı

Gediz Nehri’ndeki ağır kirliliğin sızma yoluyla yeraltı su kaynaklarını da etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunan Karagöz, "Menemen ovasında İZSU’ya ait 90 ile 110 metre derinlikte 90’a yakın içme suyu pompası bulunuyor. Eğer Gediz’deki bu kirliliğin önüne geçilmezse, zehirli su zamanla alta çökecek ve bu kuyulardaki sular da içme suyu vasfını yitirecektir. Tarım suyunu bozduk, ilgilenilmezse sıra içme sularımıza gelecek. Gediz Nehri kirliliği çözülmeden Körfez kirliliği çözülemez; bu gidişle içme sularının kullanılması tehlikeye girecek” ifadelerini kullandı.

“Bize reklam değil ıslah gerekiyor”

‘Gediz Nehri ve Yan Derelerinin Kirlilik İzleme Raporu’ ile uydu görüntüleme verilerine de işaret eden Karagöz, raporlardaki çözünmüş oksijen düşüşü, yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı ve alg patlamalarına dikkati çekti. Bölgede yapılan yüzeysel yatırımları ve açılışları eleştiren Karagöz, "Bakanlıkların kendi raporlarında dahi Gediz Nehri’ndeki suyun 3. derece su olduğu ve tarıma elverişli olmadığı yazıyor. Durum böyleyken nehrin üzerindeki köprünün ışıklandırmasını yapıp reklam etmekle bu sorun çözülmez. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sesleniyorum: Bize reklam değil, Gediz’in bir an önce ıslah edilmesi gerekiyor” diye konuştu.