Son Mühür- Yeni Parti lideri Özgür Özel'in, Türk siyasi yaşamında ilk kez seçilecek olan tüm örgüt temsilcilerinin üyeler tarafından seçilecek vaadi, siyasi partiler yasasına takılmıştı.

Yasa gereği delege seçmek zorunda kalan Yeni Parti'deki delege seçimleri, siyasetin sık sık tartışma konusu olan 'Delege Ağalığı' konusunu yeniden akıllara getirdi.

Yeni Parti Karşıyaka deleger seçimlerinde İnönü Mahallesi delegesi seçilen Karşıyaka eski Belediye Başkanlarından Cihan Türsen, hem delege ağalığı tartışmalarını geride bırakacak hem de, mutlakj butlan sonrası CHP'de göreve gelen ekibin tasfiye ettiği örgüt yöneticilerinin hakkını iade edecek önerilerini sıraladı.

CHP hepsini uzaklaştırmıştı...



''Yeni Parti üyelerine, delegelerine kişisel düşüncelerimdir'' sözleriyle seslenen Cihan Türsen,

''CHP İzmir İl ve İlçe Bşk ve yönetimleri, Disiplin Kurulları, kurultay delegeleri, Genel Başkan ve Genel Merkez yönetimleri önceki kongrelerde belirlenmişti.

Yandaş Yargı ve Kayyum Yönetim, bu kongrelerde seçilenleri, görevlerinden almış veya istifa zaruretine getirmişti.

Yeni Parti'nin, erken seçimlere katılamaması acil hedefleridir.



Bunun şartlarından birisi de, kasım ayında kurultay tamamlanmaması, parti içi çatışmalı geçmesi ve + 6 aylık süreyi engellemek olacaktır'' hatırlatmasında bulundu.

''Her zaman tek liste pazarlıkçılarına karşı çıktım'' vurgusunda bulunan Türsen,

''İşte bu olağanüstü gündemde, daha önce kongelerce seçilmiş, ancak seçilmişlikleri gasp edilen, görevden alınan yöneticilere, görevlerini ve itibarlarını iade etmek gerektiği kanısındayım.

Bu nedenle parti içi demokratik haklarımızı (ki tüm üyelerin belirleyici olması) bu 2 aylık sürede, kurultay engelleme, üyeler, partiyi, yıpratmaya neden olmadan, eski yöneticilerimizi tekrar göreve getirmek, boşalanları, çok titiz bir çalışma ile (cinsiyet, yaş, meslek, kültür vb. özellikler ile doldurup hızla ve tek listelerle kasım kurultayını yapmalı, haklarını iade etmeli, oyunu bozmalıyız'' önerisini getirdi.



Gelecek kongreler için taahhüt...



Gelecek kongreler için yol haritasının şimdiden çizilmesi gerektiğine dikkat çeken Cihan Türsen,

''olmazsa olmaz kural: “ama, fakat, lakin, yetişir, yetişmez” demeden Yerel Yöneticileri, Milletvekillerimizi tüm üyelerin belirleyeceğini bir kez daha açık, açık ilan etmek. Gelecek tüm kongreleri (ilçe, İl, Gen. Bşk ve yönetimleri) tüm üyelerin seçeceklerine güvence vermek, inandırmak, hatta söz vermek, siyasi partiler yasası yasal değişiklik önergelerini derhal gündeme getirmektir. Bu konuda örgüt defalarca aldatıldı.

Söz ve karar sahibi örgüttür, özgür üyelerdir.

Demokratik Siyasi Parti olmak deleğe ağalığına son vermek budur'' mesajı verdi.

