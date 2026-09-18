Son Mühür/Merve Turan - Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ülke gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son Mühür mikrofonuna konuşan Yılmaz, Türkiye siyasetinin adeta uçurumdan sürüklendiğinden bahsederek muhalefete de atıfta bulundu.

“Muhalefeti parçalamak için uğraşıyorlar”

"Muhalefette kalan partileri de parçalamak, bölmek, küçük duruma düşürmek, birbiriyle kavgalı hale getirip başarısız kılmak için uğraşıyorlar" diyen Yılmaz, "Türkiye'de saray ve onun yandaşları, yandaş partileri bir başarı elde edemediği için, toplumu toparlayamadıkları için, bir hikaye artık yaratacak inandırıcılıkları kalmadığı için bu defa muhalefette oluşabilecek filizlenmeleri de kökten yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’le görüşme: “Bir yol haritası sunduk”

CHP'den ayrılması ile birlikte gündemden düşmeyen Özgür Özel ve partisi ile görüşmelerin olup olmadığı sorusuna Genel Başkan Yılmaz'dan net cevaplar geldi. Amaçlarının partinin kurulduğu andan itibaren Türkiye'de bir değişim, yenilik yapmak olduğunun altını çizen Yılmaz bu amaç için muhalefetinin toparlanması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede hareket ettiklerini belirten Yılmaz Özgür Özel'le de bir araya geldiklerini şu ifadelerle anlattı:

"Özgür Bey ile baş başa görüşmemiz oldu. Gönderdiği kıymetli heyetiyle de görüşmelerimiz oldu, gayet yapıcı görüşmeler oldu. Ve biz de kendilerine ensonunda görüşmelerde bir yol haritası sunduk, değerlendireceklerini söylediler. Bir komite oluşturulması konusunda ama henüz daha bir dönüş olmadı en son görüşmeden sonra. Bu olmayacağı anlamına gelmez, kendileri de yapıcı davranırsa Türkiye'de muhalefeti birleştirmek, kendilerinin özellikle isim sorunu ve yeterlilik sorunu çözülür. Bizim için önemli olan ise toplumsal muhalefetin birleştirilmesi ve güçlü bir yapının, halka güçlü bir yapının gösterilmesi. Yoksa yani bu şekilde devam edilirse de muhalefet iyice eriyor, zaten herkesin oy oranları düşüyor, o kadar söyleyeyim."

“Türkiye tekrar özgür, tekrar üretken, tekrar adil bir ülke olacak”

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz muhalefetin birleşip kazandığı bir senaryoda Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamış olduğu rejimin gideceğini ifade eden Yılmaz,

"Türkiye tekrar özgür, tekrar üretken, tekrar adil bir ülke olacak. İnsanların korkmadığı, üretimin başladığı; sadece her gün işte Boğaz Köprüsü, şu köprü, bu köprü, otoyol, liman, bilmem dağ, ova satılan bir ülke değil de bunları tekrar yerine koyan, bir restorasyon yapan bir yer olacak. Akabinde de hızlı bir hamle yapıp dijitalleşmede ve diğer alanlarda Türkiye'yi dünyanın merkezine çekecek üretimiyle, adaletiyle, özgürlüğüyle yeni bir anlayış inşa etmemiz lazım. Yani şu anda Türkiye karanlıkla aydınlık arasındaki bir mücadeleye dönüştü" diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirme: “Ciddi bir sıkıntıda"

Ekonomide yaşanan sıkıntıları hem üretime hem gelir dağılımına hem de toplumun güvensizliğine bağlayan Yılmaz ciddi bir sıkıntıda olunduğunu dile getirdi. "Büyük çerçevede devleti toparlayacak, ülkeyi toparlayacak, milleti toparlayacak bir toplumsal muhalefet inşa etmek lazım ve bunu acilen yapmak lazım. Bunlar yoksa seçime gidecek ve büyük bir gol atıp atı alan Üsküdar'ı geçecek. Bence ufak tefek tartışmaları bırakın, bu provokatörlere inanmayın. Bunların yıkıcı davrandıklarını ve bizim için, bizim lehine ve ülkemizin lehine çalışmadıklarını bilip acilen bizim bu rejimden, bu yönetim anlayışından kurtulmamız gerekiyor" diyen Genel Başkan bir araya gelme çağrısı da yaptı.

Gençlerin de desteğinin arkasında olduğunu belirten Genel Başkan imkanların kısıtlı olmasına rağmen "Muhalefeti toparla" çağrısı aldığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir mevkii de yer almasını ancak bu görevin kısa sürmesini kıskançlık ve AK Parti mühadahelesi olduğunu açıklayan Yılmaz,

“Öztürk Yılmaz haklıymış” dediler

“Cumhurbaşkanlığı adaylığım gündeme gelince önümü kestiler. Kesenlerin de ne duruma düştüğünü görüyorsunuz. Aslında benim orada ilk sarı öküz bendim. İlk bana vurduklarında ben çıkıp anlattım, niye böyle oluyor diye. Benim anlattıklarımın üzerinden 5-6 yıl geçti, yaşandı ve herkes, ‘Öztürk Yılmaz haklıymış’ dedi. Şimdi özür diliyorlar ama ne fayda? Şu anda söylediklerime de karşı gelip 6 yıl sonra benden özür dilemesinler” dedi.

Erdoğan’ın 4. dönemine tepki: “Yeter!”

Erdoğan'ın 25 yıldır iktidarda olmasına ve 4. dönedimin de istenmesini "4. dönemi de yapmak istiyorlar, yeter! Anayasayı çiğniyorlar. 3 dönemlik, 3 dönem olmuş, şimdi yalandan çıkmışlar "Son dönemdir" diye diyorlar, istisna. Yalan! Bitti. 2014'te ilk seçildi, 2018'de ikinci seçildi, 2023'te istisnasını da seçildi ve 4. dönemi mi olacak ya? Bu ne demek ya? Ömür boyu Cumhurbaşkanlığı! Yani bunu Benden başka buna itiraz eden de yok. Dolayısıyla benim yapmak istediğim bu süreci acilen toparlamak ve buna bir son vermek. Demokratik bir şekilde ve sandıkta" ifadeleriyle karşı çıkan Yılmaz provokatörlere uymayın uyarısında da bulundu.