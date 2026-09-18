Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, geçen sezon mucizevi basketle ligde kalırken yeni sezonda play-off hedefiyle sahaya çıkıyor. İzmir temsilcisi, üçüncü hazırlık maçında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan müsabakada siyah-beyazlılar, maçı başından sonuna üstün götürdü. Potanın Kartalları, sahadan 101-75’lik skorla rahat bir galibiyet aldı.

“Kaf-Kaf, üçüncü hazırlık maçında mağlup”

Karşıyaka Spor Kulübü, iki hazırlık maçını evinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda oynadı. Yeşil-kırmızılılar, ilk maçında Mersin’e ikinci maçında ise Aliağa Petkimspor’a mağlup oldu. Nenad Markovic yönetiminde Kaf-Kaf, İstanbul’da Basketbol Gelişim Merkezinde karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibine 101-75 yenildi. Beşiktaş’ta DaQuan Jeffries 19 sayı ile galibiyette önemli rolü oldu. Furkan Korkmaz 14 sayıyla takımına katı verdi. Jaylen Nowell 10 sayı, Conor Morgan 10 sayı, Metacan Birsen 9 sayı oynadı.