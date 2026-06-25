Son Mühür / Atakan Başpehlivan – Emine Kulak Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda oğlu İzBB Meclis Üyesi Doğuş Bayır gözaltına alınan CHP’nin önemli isimlerinden Tacettin Bayır, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak süreci eleştirdi.

Tacettin Bayır: Ben serbest bırakılacağına inanıyorum

Oğlu Doğu Bayır’ın serbest kalacağına inandığını söyleyen CHP’li Tacettin Bayır, depremzede insanlara yardım toplamanın suç olarak lanse edildiğini belirterek, “Anlaşıldığı kadarıyla artık sıra bağış yapanları da toparlamaya geldiyse bunun bir yerlere bağlanmak istediği siyaseten çok aleni ve açık.

Çünkü söz konusu arkadaşların yaptığı tek şey Malatya'da depremzede insanlara yardım toplamak, bu daha doğrusu toplayanlara para vermek. Bu bir suç olarak lanse edildi. Bu nedenle oğlumun ifadesine başvuruluyor. Ben serbest bırakılacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Biz bir siyasi partiye ilk defa yardım etmiyoruz”

Ayrıca, yazılan bir senaryonun hayata geçirildiğini savunan ve iktidara eleştiriler yönelten, Bayır, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Biz ilk defa bir siyasi partiye yardım etmiyoruz, daha önce de yaptık. Daha önce de ben 8 yıl milletvekilliğimde çocukları okuttum, maaşımı verdim, almadım.

Biz ailece olarak yardımsever bir aileyiz yani bunun bir suç olması düşündürücü. Ama burada olayların tabi genel merkez düzeyinde bir milletvekiline bağlanması, o milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e getirilmesi tamamen bir kurguya benzetiyorum ben bunu ve yukarıdan yazılmış bir senaryonun burada hayata geçirilmesi, bu filmin burada çeviriyorlar yani. Ben böyle görüyorum”