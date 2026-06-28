Son Mühür / Atakan Başpehlivan Buca’da mevcut Başkan Görkem Duman’ın cezaevine girip, görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen seçimle vekaleten görevi sürdüren Başkanvekili Hüseyin Benzer, sosyal medyasından duygu dolu bir paylaşım gerçekleştirdi.

Benzer’den, Duman’ı özleyenlere mektup çağrısı

Sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında tutuklu belediye başkanı Görkem Duman’ı özlediğini ve kendisi gibi özleyenleri Duman için mektup yazmaya davet eden Buca Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Benzer, Duman’ın bir an önce özgürlüğe kavuşmasını istedi.

Hüseyin Benzer: Ben kardeşimi özledim

Ayrıca, söz konusu açıklamasında mektup için adreste veren Benzer, konuyla ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ben kardeşimi özledim. Siz de özlediyseniz; kendisine mektup yazın ki orada kendisini yalnız hissetmesin. Bir an önce özgürlüğüne ve bize kavuşması dileğiyle. İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Karatekeli Caddesi No:10 Kırklar Mevkii, Buca / İzmir”