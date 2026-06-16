Karşıyaka yönetimi, geçen dönem takımı Play-Off seviyesine taşıyan ve sözleşmesi biten Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile öncelikle sözleşme tazelemek istiyor.

Deneyimli teknik adama Karacabey Belediyespor, Malatya Yeşilyurt SK ve Çorluspor 1947 gibi kulüplerden ciddi teklifler geldiği biliniyor. Çorluspor idaresinin, hocayı ikna etmek için İzmir'e kadar geldiği söyleniyor.

Önceliği Karşıyaka'da kalmak olan Basatemür, sözleşmesi biten oyuncularına da aceleci davranmamalarını ve kendisini beklemelerini dile getiriyor.

Yönetim ise bütçe oluşturabilmek adına kolları sıvadı ve eski başkanlar Cenk Karace ile Azat Yeşil'i ziyaret ederek destek isteyecek.

Yönetimde yeni görev dağılımı

Yiğit Tusder başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, göreve geldiği an görev dağılımını gerçekleştirdi. Mali işlerin sorumluluğunu Ali Yüceışık üstlenirken, idari işler Genco Karaman'a teslim edildi.

Genel sekreterlik görevini Tolga Özüm yürütürken, hukuk işleri Mustafa Tugay Alp'e verildi. Futbol şubesi Fatih Bilgilier'in öncülüğünde yönetilecek, yanlarında Melih Oktay ve Serhat Akkaya bulunacak. Voleybol şubesi Onur Güner'e, eskrim şubesi ise Oğulkan Avcı'ya bırakıldı.

Atılacak adımlar takımın geleceğini belirleyecek

Tesisleşme ve idari işlerin yönetimi için Bahattin Gümrükçü ile birlikte Can Yaya ve İlter Köseoğlu görevlendirildi. Ankara'daki bürokratik süreçleri ve kamu kurumlarıyla olan ilişkileri Cüneyt Başak yönetecek.

Yönetim, modernleşme adımları çerçevesinde AR-GE'de Ömer Faruk Yılmaz'ı, dijital dönüşüm süreçlerinde ise İsmail Hacıoğlu'nu görevlendirdi.

Ayrıca reklam, sponsorluk ve iş geliştirme departmanlarına Engin Ceylan, Erkan Fidanboy, Haldun Metinler, İbrahim Ozan Erol ve Osman Hisarcıklıoğlu gibi kalabalık bir ekip getirildi.

Denetleme mekanizması ise Ercan Acar, Mahmut Ökte ve Ömer Ulaş Kırım'ın sorumluluğunda olacak. Kulüp hem saha içinde hem de yönetim masasında hareketli zamanlar geçiyor, önümüzdeki süreçte atılacak adımlar takımın geleceğini belirleyecek.