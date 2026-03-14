Son Mühür / Osman Günden- Karşıyaka’nın kalbi Bostanlı’da kapılarını açan Genç Yaka Kafe ve Gençlik Merkezi, kısa sürede kentin en canlı sosyal alanlarından biri haline gelerek gençlerin vazgeçilmez durağı oldu. Açıldığı günden bu yana sadece Karşıyaka’dan değil, İzmir’in dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan tesis, modern imkanları ve eğlenceli aktiviteleriyle dikkat çekiyor. Özellikle 16-20 Mart tarihlerini kapsayan ara tatil döneminde, ders stresinden uzaklaşmak ve keyifli vakit geçirmek isteyen öğrenciler için merkezin ana buluşma noktası olması bekleniyor.

Hem eğlence hem çalışma ortamı

Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan merkez, ziyaretçilerine hem eğlenceyi hem de verimli çalışma ortamını bir arada sunuyor. Karaoke, masa tenisi, dart ve popüler kutu oyunlarıyla sosyalleşme imkanı bulan gençler, aynı zamanda ücretsiz internet ve konforlu çalışma masaları sayesinde projelerini de yürütebiliyor. Merkezin en özgün köşesi ise İzmir’deki belediye tesisleri arasında bir ilk olan iş makinesi oyun parkuru olarak öne çıkıyor. 15 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların kullanımına açık olan bu şantiye temalı alanda, kumandalı araçlarla kum havuzunda vakit geçirmek ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Merkezi konumuyla ulaşım kolaylığı sağlayan Genç Yaka, birlikte üretme ve eğlenme kültürünü destekleyen yapısıyla fark yaratıyor.

Ünsal memnuniyeti dile getirdi

Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri dinamik bir yaşam alanı oluşturduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkezin kısa sürede gördüğü yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Genç Yaka’nın sadece bir kafe değil, yenilikçi bir sosyal ekosistem olduğunu vurgulayan Ünsal, tüm gençleri ara tatil boyunca arkadaşlarıyla birlikte bu enerjik atmosferi paylaşmaya ve Genç Yaka’nın sunduğu imkanlardan yararlanmaya davet etti.