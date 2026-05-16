Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İzmir programı kapsamında kentte çeşitli açılışlara katılarak konuşmalar yaptı. CHP’li belediyelerin hayata geçirdiği projeleri anlatan Özel, bazı hizmetlerin AK Parti’li milletvekilleri tarafından engellendiğini öne sürdü. Özel, açıklamalarında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’a sert ifadelerle yüklendi.

Bursalı'dan İnan'a destek

Yaşanan gelişmelere ilişkin AK Parti Şebnem Bursalı ise sosyal medya hesabı üzerinden Özel’in ifadelerine tepki gösterdi.

Bursalı'nın kullandığı ifadeler şu şekilde;

"Yüzyıllık bir partiyi getirdiği durum herkesçe malum olan Özgür Özel, ahlaktan, üsluptan, nezaketten bahsedecek son kişidir. O yüzden sarf ettiği her bir cümleye, her bir kelimeye hatta her bir harfe verilecek çokça cevap olsa da; bir söze bakarım söz mü diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye! Ama burada Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sayın @eyupkadirinan için bir parantez açmamız gerekir. Zira onun İzmir sevdasını, İzmir’in İzmirlinin derdiyle dertlenmesini bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Tüm beceriksizliklerine rağmen İzmir’in yerel yönetiminin ihtiyaç duyduğu her anda Ankara nezdinde desteğini vermiştir Eyüp Kadir İnan. Biz İzmir milletvekillerini sık sık bir araya getirip, şehrimizin sorunlarını, hemşehrilerimizin bize ilettiği talepleri not almıştır Eyüp Kadir İnan. Yani İzmir’in her bir sorununa, İzmirlinin her bir talebine CHP’li yerel yöneticilerden daha hakimdir; bu sorunların çözümü, taleplerin karşılanması için iradesi tamdır. Ez cümle sizin İzmir’e katkınızın toplamı, başta Eyüp Kadir İnan olmak üzere her bir AK Partili’nin İzmir’e kazandırdıklarının zekatı etmez."