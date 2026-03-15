Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin en köklü kulüplerinden biri olan Karşıyaka, bu sezon yaşadığı kötü sonuçlarla küme düşme hattından kurtulamıyor.

Ligde yarım asrı aşkın süredir mücadele eden İzmir temsilcisi, üst üste aldığı mağlubiyetlerle kritik haftalara büyük bir baskı altında giriyor.

Sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen yeşil-kırmızılı ekip, son olarak sahasında Türk Telekom’a 85-75 mağlup olarak ligde üst üste 6’ncı yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın son periyoduna 25 sayı geride giren Karşıyaka, son bölümde farkı azaltmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Karşıyaka küme düşme hattından çıkamıyor

Sezon başından bu yana düşme hattından kurtulamayan Karşıyaka, ligde oynadığı 22 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. İzmir temsilcisi bu süreçte rakiplerinin yaşadığı sorunlara rağmen avantaj yakalayamadı.

Alt sıralardaki takımlardan Aliağa Petkimspor’un son 9 maçta 8 mağlubiyet aldığı, Bursaspor’un ise mali sıkıntılar nedeniyle zor bir dönemden geçtiği süreçte Karşıyaka aradaki iki galibiyetlik farkı kapatmayı başaramadı.

İç saha avantajı kayboldu

Bir dönem güçlü atmosferiyle rakip takımlar için zorlu bir deplasman olan Karşıyaka’nın iç sahasında da işler yolunda gitmedi.

Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon sahasında oynadığı 11 maçın 8’ini kaybetti. Deplasman performansı ise daha da olumsuz bir tablo ortaya koydu. Karşıyaka, dış sahada oynadığı 11 karşılaşmanın 10’undan mağlubiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi kalan 8 haftada maksimum galibiyet alarak ligde kalma mücadelesi vermek zorunda.

58 yıl sonra yeniden küme düşme tehlikesi

Karşıyaka, Türkiye basketbolunun en köklü kulüplerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1966 yılında kurulan ligde ilk ve son kez 1968 yılında küme düşen Karşıyaka, 1974 yılında yeniden yükseldiği Basketbol Süper Ligi’nde 52 yıldır kesintisiz mücadele ediyor.

İzmir temsilcisi bu süreçte önemli başarılara da imza attı. Kulüp tarihine 1987 ve 2015 yıllarında kazanılan iki lig şampiyonluğu yazıldı.

Karşıyaka ayrıca 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası kazanırken Avrupa kupalarında da iki kez final oynama başarısı gösterdi.

Eski Karşıyakalı oyuncudan kritik performans

Türk Telekom forması giyen Sırp oyuncu Uros Trifunovic, eski takımı karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Karşılaşmada 17 sayı kaydeden Trifunovic, takımının en skorer ismi olarak galibiyette önemli rol oynadı.

Genç oyuncu, babası Aleksander Trifunovic’in 2017-2018 sezonunda Karşıyaka’yı çalıştırdığı dönemde bir yıl yeşil-kırmızılı kulübün altyapısında forma giymişti.

O dönem henüz 16 yaşında olan Trifunovic, daha sonra ülkesine dönerek Partizan’da gösterdiği performansla Avrupa basketbolunda adını duyurdu.

Karşıyaka için kritik haftalar başlıyor

Ligin son bölümüne girilirken Karşıyaka için her maç büyük önem taşıyor. Üst üste gelen mağlubiyetler nedeniyle düşme hattında kalan İzmir temsilcisi, kalan haftalarda alacağı sonuçlarla yarım asrı aşan Süper Lig serisini sürdürmeye çalışacak.