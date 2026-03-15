İzmir’in gururu olan beden eğitimi öğretmeni Rabia Kim Karışık ve eşi Fazlı Karışık, Bulgaristan’da düzenlenen uluslararası tekvando arenasına damga vurdu. Avrupa Tekvando Federasyonu tarafından gerçekleştirilen G2 Bulgaristan Açık Tekvando Şampiyonası’nda tatamiye çıkan Karışık çifti, hem bireysel hem de eşli kategorilerde zirveye yerleşerek ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirdi. 27 Şubat ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen bu prestijli turnuvada elde edilen başarı, İzmir spor camiasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Genetik miras ve çeyrek asırlık spor tutkusu

İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik görevini sürdüren Rabia Kim Karışık’ın hayat hikayesi, bu büyük başarının temellerini açıklıyor. Güney Koreli bir tekvando ustası babanın ve İzmirli bir annenin kızı olan şampiyon sporcu, bu disiplinle henüz dört yaşındayken tanıştı. Babasının Türk Polis Akademisi’nde eğitim vermek üzere Türkiye’ye gelmesiyle başlayan bu serüven, bugün uluslararası madalyalarla taçlanıyor. Sporu bir yaşam biçimi olarak benimseyen Karışık, başarısının tesadüf değil, disiplinli bir geçmişin ürünü olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Hayatı ve şampiyonlukları paylaşan ideal bir çift

Rabia Kim ve Fazlı Karışık’ın birlikteliği sadece evlilikle sınırlı kalmayıp, sporun zorlu patikalarında da omuz omuza bir yürüyüşe dönüşmüş durumda. 2000 yılında tanışan ve 21 yıldır hem hayatı hem de antrenman sahalarını paylaşan çift, aynı hedefe odaklanmanın avantajlarını yaşıyor. Eşinin aynı zamanda koçu ve en yakın sırdaşı olduğunu belirten Rabia Kim Karışık, babasından devraldığı bayrağı bugün eşiyle birlikte taşımanın motivasyonlarını ikiye katladığını vurguluyor. Pair (eşli) kategorisinde gelen şampiyonluk, bu uyumun en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Baba ocağı Güney Kore’de dünya şampiyonluğu

Bulgaristan’daki başarının ardından antrenman temposunu düşürmeyen Karışık çifti, önümüzdeki süreçte yoğun bir turnuva takvimine giriyor. Antalya’daki G1 müsabakalarının ardından Makedonya ve Londra’da ter dökecek olan şampiyonlar, tüm hazırlıklarını eylül ayında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası üzerine kurguluyor. Rabia Kim Karışık için bu turnuvanın anlamı ise çok daha derin; başarılı sporcu, babasının memleketi olan Güney Kore’de dünya şampiyonu olarak kariyerinin en duygusal ve en büyük zirvesine ulaşmayı amaçlıyor.

Tekvando: Bir savunma sanatından ötesi

Tekvandoyu yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda bir karakter inşası ve savunma sanatı olarak tanımlayan Karışık, özellikle genç kadınlara ilham vermeyi hedefliyor. Bu sporun kişiye bir kimlik ve sarsılmaz bir duruş kazandırdığını ifade eden şampiyon öğretmen, özgüven sahibi olmak isteyen tüm gençleri tatamiye davet ediyor. Eşi Fazlı Karışık ise altı yaşında başladığı bu tutkunun bugün hala ilk günkü heyecanla devam ettiğini belirterek, elde ettikleri dünya ikinciliğini altına çevirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade ediyor.

