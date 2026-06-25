Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Haziran 1926'da kulübe emanet ettiği ay-yıldızlı armanın 100'üncü yıl dönümü, Karşıyaka Spor Kulübü Tarihi Müzesi’nde coşkuyla kutlandı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından İzmir'de namağlup şampiyonluğa ulaşan yeşil-kırmızılı ekibe Atatürk tarafından verilen bu büyük onurun asırlık anısına hazırlanan "Ata Mirası" forması, lisanslı ürün mağazalarında satışa sunuluyor. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya, Kulüp Başkanı Yiğit Tusder, eski başkanlar ve teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün katıldığı kutlamada tanıtılan özel formada, Atatürk'ün kulübü ikinci ziyaretinin fotoğrafı ve tarihi yer alıyor.

İç transferde ilk temas Alpay Eroğlu ile kuruldu

TFF 3. Lig'de şampiyonluk hedefleyen yeşil-kırmızılı ekipte yeni sezon kadro planlaması da tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden anlaşma sağlayan yönetim, iç transferde ilk resmi görüşmesini 25 yaşındaki ön libero Alpay Eroğlu ile gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon stoper bölgesinde de görev almasına rağmen 30 maçta 6 gol ve 2 asistlik önemli bir katkı sağlayan Alpay ile yapılan ilk toplantının olumlu geçtiği öğrenildi. Yeni sezonda da Karşıyaka formasını giymeye sıcak bakan deneyimli oyuncuya teklif sunulurken, tarafların önümüzdeki günlerde imza için yeniden bir araya geleceği bildirildi.

Masadaki diğer isimler ve ayrılıklar

Yeşil-kırmızılı yönetim, iç transfer rotasyonunu tamamlamak adına görüşme takvimini yoğunlaştırdı. Ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Mücahit Aslan ile yapılacak görüşme gelecek haftaya ertelenirken, sözleşmesi sona eren forvet Ömer Faruk Sezgin’in de ilerleyen günlerde İzmir’e gelerek masaya oturacağı belirtildi. Futbol şube yönetimi ayrıca kanat oyuncusu Erhan Öztürk ile de bir araya gelecek. Diğer yandan, yaş kontenjanına takılan kaleciler Tunay Meral ve Tolga ile yeni sezonda yola devam edilmeyeceği kesinleşti. Geçen sezon takım kaptanlığını da üstlenen kaleci Tunay, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayarak kulüpten ayrıldığını duyurdu.