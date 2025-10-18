Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, kent düzeni ve toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen denetimlerde, Karşıyaka genelinde faaliyet gösteren 139 güzellik salonu tek tek incelendi.

Denetimlerde salonların çalışma koşulları, kullandıkları cihazlar, ruhsat durumları ve personel belgeleri detaylı şekilde kontrol edildi. Yetki alanı dışındaki uygulamalar, Sağlık Bakanlığı’nca uygun bulunmayan cihazların kullanımı ve hijyen koşulları da değerlendirildi.

13 işletmeye ceza, 3 salonun ruhsatı iptal edildi

Ekipler, eksik belge veya uygunsuzluk tespit edilen iş yerleriyle ilgili gerekli işlemleri başlattı. Denetimler sonucunda kurallara aykırılık belirlenen 13 güzellik salonuna 7 ila 15 gün arasında değişen sürelerle geçici faaliyetten men cezası verildi. Daha önce cezası bulunan 3 işletmenin ise ruhsatı tamamen iptal edildi.

İşletme sahiplerine, sağlık standartları ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Ünsal: “Toplum sağlığını korumak önceliğimiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yapılan denetimlerin amacının cezadan çok bilinçlendirme olduğunu vurgulayarak, “Karşıyaka’da kent düzenini sağlamak ve toplum sağlığını korumak için denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içinde hem işletmeleri bilgilendiriyor hem de gerekli kontrolleri yapıyoruz. Kurallara aykırı hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Karşıyaka’da toplumsal sağlığı önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Denetimler düzenli olarak sürecek

Belediye ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet alabilmesi için güzellik salonlarına yönelik denetimlerin düzenli periyotlarla devam edeceğini açıkladı. Amaç, hem işletmelerin yasal standartlara uygunluğunu sağlamak hem de Karşıyaka’da hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmak.