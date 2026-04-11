Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır belirsizliğini koruyan ve Karşıyaka camiasının büyük bir heyecanla beklediği Zübeyde Hanım Stadyumu için somut adımlar atmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan devir protokolünün ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay vakit kaybetmeden projenin detaylarını masaya yatırdı. Proje müellifi mimar Bahadır Kul ve ilgili daire başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Tugay, stadyumun kente kazandırılması sürecinde izlenecek stratejiyi belirledi.

Öz kaynaklarla inşa edilecek

Açık Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen teknik toplantıda, projenin güncel durumu ve uygulama takvimi enine boyuna tartışıldı. Yaklaşık 15 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olması planlanan yeni stadyum, tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla inşa edilecek. Başkan Tugay’ın süreci hızlandırma talimatıyla birlikte, ihaleye hazırlık ve inşaat aşamalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

2015 yılında deprem riski ve fiziki yetersizlikler nedeniyle yıkılan Karşıyaka Stadı, o günden bu yana hukuk mücadeleleri ve bürokratik engellerle gündemdeydi. Aksoy Mahallesi’ndeki sembolik konumunda uzun süre atıl kalan arazi için Büyükşehir Belediyesi, son dönemde yoğun bir diplomasi trafiği yürüterek düğümü çözdü. 2025 yılı bütçesinden önemli bir pay ayrılan projenin, resmi tahsisin tamamlanmasıyla birlikte Karşıyaka’nın spor kültüründeki merkez konumunu yeniden canlandırması bekleniyor.