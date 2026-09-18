Son Mühür- İzmir Resim ve Heykel Müzesi, 17 Eylül Perşembe günü kentin tarihi hafızasına ışık tutan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. UNESCO Dünya Miras Gönüllüleri 2026 Kampanyası kapsamında düzenlenen "İKSF / UNESCO, Kültürel Miras ve İzmir Üçgeni" paneli, 6 farklı üniversiteden gençleri aynı çatı altında topladı. Salonda gençlik enerjisi ile tarih bilinci iç içeydi.

Gençler sordu, uzmanlar anlattı

Saat 15.00’te başlayan ve iki saat süren oturumda, İzmir’in tarihi liman kenti kimliği tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Alanında uzman isimler Dr. Ayşe Füruzan Caman, Dr. Mehmet Bezdan, Cengiz Topal ve Abdülaziz Ediz, sahip olduğu zengin mirasla öne çıkan kentin korunması gereken değerlerini gençlerle paylaştı. Akademik bilginin teoride kalmadığı etkinlikte, gençlerin soruları ve katkıları panale dinamizm kattı. Karşılıklı diyalog öne çıktı.

Tarihi mirası geleceğe taşımak

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Meltem Kolday, kurum personelleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı panelde ana hedef netti: Gençlerin kültürel miras konusundaki farkındalığını artırmak ve bu eşsiz birikimi yarınlara taşımak.

6 üniversiteden gelen öğrenciler, uzmanlarla doğrudan temas kurarak hem UNESCO’nun küresel çaptaki çalışmalarını yakından tanıdı hem de yaşadıkları kentin binlerce yıllık liman kültürünü yeniden keşfetti.