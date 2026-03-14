Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde zor günler geçiren Karşıyaka, sahasında ağırladığı Türk Telekom karşısında parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 85-75 kazanan Türk Telekom, play-off hattındaki yerini korurken Karşıyaka üst üste altıncı yenilgisini aldı.

Karşıyaka düşme hattında kaldı

Sezon boyunca istediği sonuçları almakta zorlanan Karşıyaka, ligdeki kritik mücadelede de galibiyete ulaşamadı. Evinde aldığı bu sonuçla birlikte Kaf-Kaf, sezonun son bölümüne 4 galibiyetle girerken düşme potasındaki yerini korudu.

Konuk ekip Türk Telekom ise aldığı galibiyetle 14. zaferine ulaşarak play-off yarışındaki avantajını sürdürdü.

Türk Telekom maça hızlı başladı

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Türk Telekom oldu. Berkan Durmaz’ın ilk dakikalarda kaydettiği sayılarla konuk ekip 10-4’lük seri yakalayarak skorda üstünlüğü ele geçirdi.

Karşıyaka ise pota altından bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Ancak ilk periyodun son bölümünde hücumda üretkenlik sağlayamayan ev sahibi ekip, bu dakikalarda rakibinin yakaladığı 15-0’lık seriyle büyük bir farkın oluşmasına engel olamadı. İlk periyot Türk Telekom’un 32-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fark ikinci periyotta da korundu

İkinci çeyrekte Türk Telekom oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti. Konuk ekip farkı bir ara 22 sayıya kadar çıkardı.

Karşıyaka ise savunmada ve hücumda toparlanmaya çalışsa da farkı kapatacak ritmi yakalayamadı. İlk yarı Türk Telekom’un 42-30 üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyreğe büyük avantajla girdiler

Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, farkı 25 sayıya kadar çıkardı. Karşıyaka’nın çabalarına rağmen konuk ekip son çeyreğe 74-49’luk avantajla girdi.

Final periyodunda farkı azaltmayı başaran Karşıyaka skoru dengeleyemedi ve mücadele Türk Telekom’un 85-75’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Karşıyaka ligde üst üste altıncı yenilgisini alırken, Türk Telekom play-off hattındaki konumunu korumayı başardı.

