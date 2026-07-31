Son Mühür / CHP'de sular durulmuyor. CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, Özgür Özel YENİ Parti'yi kurarak yeni bir siyasi süreci başlatmış oldu. Özel'in bu hamlesinin yankıları sürmeye devam ederken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Sarı bası toplantısında Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'in sorusunu da yanıtladı.

"Yeniden CHP'ye geleceklerine inanıyorum!"

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer Müslim Sarı'ya, "İzmir'deki belediyelerle ilgili sormak istiyorum. İzmir'de daha önce 28 belediye Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Şimdi ise 22 belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip YENİ Parti'ye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olan İzmir'de bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Sarı ise bu soruya, "Biz bu sayıyı teyit etmedik. Bizdeki rakamlar öyle değil İzmir ile ilgili. İzmir'de adaylaşma süreci içinde olan belediye başkanlarımızın siyasal pozisyonlarını hepimiz biliyoruz. Kendileri başka bir siyasal partide başka bir siyasal yolculuğa çıkmak istiyorlarsa yolları açık olsun. Ama ben belediye başkanlarımızın genel olarak ağırlıklı bir biçimde önümüzdeki süreçte yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapacaklarına inanıyorum." dedi.

Gürsel Tekin açıklaması!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın atandığı iddiasına yönelik de açıklamalarda bulunan Sarı, konunun MYK'nın gündemine girdiğini ve konuyla ilgili gelecek günlerde açıklama yapacaklarını ifade etti