Nesine 3. Lig 4. Grup’ta normal sezon tamamlandı. Normal sezonun tamamlanmasıyla ve 2.Lig'e yükselen takımların belli olmasıyla birlikte, gözler Play-Off mücadelelerine çevrildi. Bu kapsamda tüm İzmir gözlerini Karşıyaka'nın oynayacak olduğu Play-Off mücadelelerine çevirmiş durumdaydı. Karşıyaka'nın Nesine 3. Lig Play Off 1.Tur'undaki rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor olurken, ilk maç bugün oynandı. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olan Karşıyaka, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Gözler ise rövanş mücadelesine çevrilmiş durumda.

İlk 11'ler!

Ayvalıkgücü Belediyespor: Bartu Dinç, Emirhan Boz, Ahmet Batuhan, Erdinç Çepoğlu, Adnan Demir, Ufuk, Melih Turğut, Tugay, Hüseyin, Hamit, Yağız Haydar

Karşıyaka: Tunay Meral, Harun Kaya, Ensar Akgün, İlyas Ural, Selim Demirci, Alpay Eroğlu, Berat Şahin, Murat Arslan, Erhan Öztürk, Mücahit Aslan, Ömer Faruk Sezgin 11'iyle çıktı.

Rövanş ne zaman?

Karşıyaka'nın Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı rövanş karşılaşması ise, 28 Nisan Salı günü Konak Alsancak'ta bulunan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Maçtan önemli anlar:

- 21’inci dakikada Erhan’ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Alpay’ın kafa şutu üstten auta çıktı ve bu pozisyonla Karşıyaka gole yaklaşan taraf oldu.

- 28’inci dakikada Ayvalıkgücü atağı gelişti. Adnan’ın ortasında Erdinç’in vuruşunu kaleci Tunay’da kurtardı.

- 45+1’inci dakikada Karşıyaka'nın futbolcusu Mücahit, Ayvalıkgücü ceza sahasında Emirhan’ın sert müdahalesiyle yerde kalırken, eşil-kırmızılı İzmir ekibi penaltı bekledi.

- 54’üncü dakikada Karşıyakalı Erhan’ın serbest vuruşta direkt kaleye nişan aldı. Vuruş üstten auta gitti.

- 56’ncı dakikada ev sahibi ekip Ayvalıkgücü Belediyespor gole yaklaşan taraf oldu. Murat’ın ceza sahası dışından sert şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.

- 73’üncü dakikada bu kez de Ayvalıkgücü penaltı bekledi. Ceza sahasında Karşıyakalı İlyas, Baha’ya müdahalede bulundu. Maçın hakemi devam kararı verdi.