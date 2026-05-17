Son Mühür / Atakan Başpehlivan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, ‘Gerçekten çok özel bir şehirde yaşıyoruz, 8500 yıllık tarihiyle önemli insanların nefes aldığı ayak bastığı topraklardayız, İzmir’in mirasını anlamak lazım’ sözlerine sosyal medya üzerinden değerlendirerek, CHP’nin belediyecilik anlayışını eleştirdi.

Yaşar Kırkpınar: İzmir’deki düzensiz şehirleşme kimin eseri?

Yayınladığı açıklamasında Başkan Tugay’ın çıkışını eleştiren AK Partili Kırkpınar, CHP’nin yerel yönetim anlayışında İzmir’de çok büyük eksiklikler ve yapılamayan işler olduğunun altını çizerek, “Keşke böyle bir şehirde, böyle bir kültürün üzerinde yaşadığınızı fark etseniz. 25 yıldan beri İzmir’de belediyecilik yapan Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği değil mi? Kime söylüyorlar acaba bunları? Toplanamayan çöpler. Güzelim doğaya, bağa bahçeye bırakılan; yaylaları, ovaları kirleten çöpler kimin eseri acaba?

Kirletilen deniz, soykırıma uğratılan deniz canlıları, kokutulan Körfez kimin eseri? Çarpık yapılaşma, betona teslim edilmiş düzensiz şehirleşme kimin eseri acaba? Altyapısı olmayan İzmir… Kanalizasyonla yağmur suları birbirine karışan İzmir… En küçük bir yağmurda her tarafı sular altında kalan İzmir kimin eseri acaba? Evet, 2000 yıl önce belki İzmir’de altyapı vardı ama bugünküne yorum yapmak bile istemiyorum. İzmir’de yapılamayan yollar, yapılamayan metro, içinden çıkılmayan trafik çilesi… Hangi birini söyleyelim?” şeklinde konuştu.

“Hiç değilse yapılanlara dava açmayın”

Son olarak, Cemil Tugay’ın iktidarın İzmir’e yaptığı yatırımlara dava açtığını savunan AK Partili Kırkpınar, İzmirli vatandaşların hakkının yendiğini aktararak, konuya ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Beceriksizliğinizi kabul ediyoruz, iş bilmezliğinizi kabul ediyoruz. Yeteneğiniz olmayabilir belediyecilik konusunda. Hiç değilse yapılanlara itiraz etmeyin, hiç değilse yapılanlara da dava açmayın. Bunu da yapıyorsunuz. Ne iş yaparsınız ne de iş yapana müsaade edersiniz. Allah sizi ıslah etsin, ne diyelim… Bu kadar İzmirlinin hakkını nasıl ödeyeceksiniz, siz onu düşünün.”