İki önce yaşanan bir olay İzmir Karşıyaka'yı yasa boğdu. Karne almaya birkaç hafta kalan çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karşıyaka Sahili iki gün önce feci bir olaya şahitlik etti. Edinilen bilgiler ışığında taraflar arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle sahil bandında tartışma çıktı.

15 yaşındaki Erdem tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Tartışma kısa bir sürede istenmeyen boyutlara tanıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada, iddialara göre 18 yaşındaki C.C. yanında bulundurduğu kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i (15) ağır yaraladı. Ayrıca kavgaya C.C.'nin 19 yaşındaki tanıdığı D.K. de dahil oldu.

Talihsiz olayın yaşandığını gören duyarlı vatandaş hemen telefonlarına sarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 15 yaşındaki Erdem Demir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen, karnesini almanın heyecanını yaşayamadan dün hayatını kaybetti.

Yaşanan bu acı olayın arkasından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.