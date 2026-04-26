İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), kuruluşunun 25. yılında eğitim camiasında yankı uyandıracak bir başarıya imza attı.

Üniversite bünyesinde hizmet veren İEÜ Yayınevi, gerekli tüm teknik ve akademik şartları tamamlayarak resmen "uluslararası yayınevi" unvanını kazandı. İzmir’de yapılan bilimsel eserler, dünyanın en önemli üniversitelerinin raflarında yer almaya başladı.

Bilgi Kampüs Duvarlarını Aştı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın (ÜAK) belirlediği zorlu kriterleri teker teker gerçekleştiren yayınevi, yalnızca yerel bir basım merkezi olmaktan çıkıp küresel bir marka haline geldi.

En az dört yıl boyunca aralıksız yayın hayatı, farklı yazarlara ait onlarca eser ve yurt dışındaki kütüphane kataloglarına girmeyi başaran İEÜ Yayınevi, İzmir’in bilimsel birikimi uluslararası alana aktardı.

"Dünyanın en iyi yayınevleri arasına adımızı yazdırdık"

Elde edilen bu başarının sonrasında açıklama yapan İEÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Gözde Yazgı Tütüncü, yayınevinin üniversitenin dışa açılan kapısı olduğunun altını çizdi.

Üniversitenin çeyrek asırlık geçmişine yakışan bir sonuç aldıklarını dile getiren Tütüncü, "Üniversitemizin 25’inci yaşını kutladığımız bu özel yılda, dünyanın en iyi yayınevleri arasına adımızı yazdırdığımız için mutlu ve gururluyuz" dedi.

"Yayınevimiz İzmir’in bilgi ekosistemini güçlendiriyor"

Yayınevinin yalnızca kitap basan bir yer olmadığını, şehre ve akademik dünyaya bir kimlik kazandırdığını söyleyen Prof. Dr. Tütüncü, bilginin paylaşıldıkça değer kazandığının altını çizerek,

"Yayınevimizin uluslararası statü kazanması, üniversitemizin bilgi üretme ve bu bilgiyi toplumla paylaşma konusundaki kararlılığının güçlü bir göstergesi oldu. Bilgi; erişilebilir ve sürdürülebilir hale geldiğinde gerçek etki meydana getirir.

Bu anlamda yayınevimiz, üniversitemizin ürettiği bilginin kampüs sınırlarını aşarak topluma, kente ve dünyaya ulaşmasını sağlayan kritik bir köprü görevi üstleniyor. Yayınevimiz, İzmir’in bilgi ekosistemini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimini destekliyoruz"

Yayınevinin eğitim misyonundaki yerinden bahseden Tütüncü, "Yayınevimizin rolü, yalnızca kitap basmakla sınırlı değil. Biz gençlerin eleştirel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini geliştiren bir yapı olarak hareket ediyoruz.

Nitelikli kaynaklara erişim imkanı sağlayarak öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimini destekliyoruz. Bu yönüyle yayınevimiz, üniversitemizin eğitim misyonunu tamamlayan ve derinleştiren önemli bir unsur.

Eserlerimizin, dünyanın önde gelen üniversitelerinin kütüphanelerinde yer alması ise üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunun somut bir çıktısı." diyerek açıklamasını noktaladı.