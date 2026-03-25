Son Mühür / İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Küçükbahçe Mahallesi Karareis mevkisinde, geçtiğimiz 13 Şubat’ta saat 02.30 sularında meydana gelen şiddetli yağışlar büyük bir yıkıma yol açtı. Karareis Barajı çevresindeki dere yatağının taşması sonucu bir ev tamamen yerle bir olurken, iki ev oturulamaz hale geldi. Sel felaketi yalnızca konutları değil; bölgedeki tarım arazilerini, köprüleri ve ulaşım yollarını da kullanılamaz hale getirerek ağır hasar bıraktı.

“Yerleşim planlaması neye göre yapıldı?”

Afetin ardından bölgedeki belirsizlik sürerken, Karaburun Sivil İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada kurumlar arası yetki karmaşasına dikkat çekildi. “Bölgede dere taşkınlarının geçmiş yıllarda da yaşandığı ve sorunların uzun yıllardır çözülemediği düşünüldüğünde temel neden daha net olarak görülmektedir” mesajı veren Karaburun Sivil İnisiyatif, “Karareis Mevkisinde yaşanan afette, barajın şantiye alanı bölgesinde derenin ıslah edilen bölümünde hiçbir taşkın ve yıkım olmamıştır. Derenin ıslah çalışması durdurulan ve yerleşim alanlarına doğru ilerleyen bölümünde ise şubat ayında yaşanan taşkın ile dere yatağı genişleyerek hektarlarca tarım arazisi sular altında kalmış, 1 ev yıkılırken, 2 ev ağır hasar almıştır. Bölgede yaşanan taşkın sonrası kurumlara soruyoruz; Dere kenarına yerleşim planlaması neye göre yapılmıştır? Dere yatağı ıslah edilmeden Karareis Barajı’nın su biriktirmesine nasıl izin verilmiştir? Karaburun Sivil İnisiyatif olarak, yaşanan afet ile ilgili Küçükbahçe Mahalle Muhtarlığı ve bölgede afeti yaşayanlarla görüşülmüş ve konu ile ilgili meslek odalarından uzman görüşleri alınarak ilgili kurumlara dilekçeler gönderilmiş, çözüm önerileri sunulmuş ve benzer sorunların yaşanmaması için kurumlar arası iletişimin önemi vurgulanmıştır” ifadelerini kullandı.

Sivil İnisiyatif ayrıca hazırladığı dilekçelerle; barajın dolusavak kapasitesi, kontrollü su bırakma süreçleri, erken uyarı sistemlerinin varlığı ve denetimlerin hangi kurumlarca yapıldığına dair teknik soruların yanıtlanmasını talep etti.

“Yetki karmaşası çözümlensin”

Konuyla ilgili sahada aktif çalışmalar yürüten ve taleplerini yineleyen Küçükbahçe Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen de “Karaburun’un Küçükbahçe Mahallesi Karareis Mevkisinde şubat ayında gece etkili olan yoğun yağış sonrası oluşan taşkın ve yaşanan afet sonrası bölgemizdeki risk devam etmektedir” dedi.

Küçükbahçe Mahallesi’nin altyapı sorunları yalnızca sel felaketleriyle sınırlı olmadığının da altını çizen Dağdelen, “Karareis barajının kilometrelerce uzunluktaki isale hatlarının geçtiği bölgelerde her yağmurda ciddi sorunlar yaşanmaya devam etmektedir. Küçükbahçe Mahallemizin alt yapı sorunlarının ivedilikle çözümlenmesi, Karareis Barajı ile bağlantılı olan derenin ıslah çalışmasının tamamlanması, bölgede afet sonrası afet risk haritasının oluşturulması, hasar tespitinin yapılması ve kurumlar arası yetki karmaşasının çözümlenmesini istiyoruz. Yaşanan afet sonrası taleplerimizi ilgili kurumlara dilekçeler ile ilettik” diye konuştu.