Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) Mart ayı olağan meclis toplantısı, İZTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, kent ekonomisi ve iş dünyasının güncel gündem başlıkları ele alındı.

Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, açılış konuşmasında hem ulusal hem de yerel ölçekte öne çıkan ekonomik gelişmelere değindi. İş dünyasını yakından ilgilendiren başlıklar üzerinden değerlendirmelerde bulunan Özpoyraz, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) son dönemdeki açıklamaları ve faaliyetlerine ilişkin meclis üyelerine bilgi verdi

Selami Özpoyraz: TÜSİAD önemli bir köprü görevi görüyor

Açılış konuşmasına Türkiye Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) hakkında bilgilendirmelerde bulunarak başlayan Başkan Selami Özpoyraz, “TÜSİAD, Türkiye’deki en önemli sivil toplum kuruluşlarındandır. TÜSİAD, rekabetçi bir ekonomi ile ilgili çalışmalarıyla öne çıkmaktadır. Yurt dışı temsilcilikleri ile küresel iş dünyası ile köprü görevi görmektedir.” diye konuştu.

“Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum”

Öte yandan, Katar’da gerçekleşen helikopter kazası ile ilgili de konuşan ve şehit olan TSK ve ASELSAN personelleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özpoyraz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Katar Türk Müşterek Kuvvetler Komutanlığı’ndaki personellerimize Allah’tan rahmet ve kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Dünyanın dört bir yanında görev yapan askerlerimizin çok önemli görevler yaptıklarını bize hatırlatıyor. Orta Doğu’da yaşanan gerilim yalnızca bölgesel güvenliği değil pek çok alanda ciddi etkileşimler yaratıyor. Diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu biliyoruz.”