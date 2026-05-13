9. Geleneksel Yemek Festivali, İzmir’in tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Karaburun Yarımadası’nda ziyaretçilerini konuk edecek. Festival, 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Karaburun ve Mordoğan’ın köklü yaşam kültürünü sürdürmeyi hedefleyen organizasyon, iki gün boyunca gastronomi, halk kültürü ve geleneksel sanatları bir arada buluşturacak.

Yöresel tatlar ve geleneksel kültür!

Festival Çerçevesinde yarımadaya özgü yemeklerin tanıtıldığı yarışmalar gerçekleştirilecek. Bölgenin unutulmaya yüz tutmuş tarifleri yeniden vatandaşlarla buluşturulacak olup, ziyaretçiler Ege mutfağının geleneksel lezzetlerini yakından tanıma fırsatını elde edecek.

Etkinlikler çerçevesinde; kültürel söyleşiler, el sanatları tanıtımları ve halk oyunları gösterileri de yapılacak.

Tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılacak!

Festival yalnızca gastronomi etkinliğiyle sınırlı olmayacak. Katılımcılar, Karaburun Yarımadası’nın tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatını da elde edecek.

Organizasyon çerçevesinde ziyaretçilere, mitolojide Echo ve Narcissus efsaneleriyle ilişkilendirilen tarihi Nargisus Çeşmesi’ni ziyaret etmeleri önerilmekte.