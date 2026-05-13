İzmir’in en gelişmiş ilçeleri arasında Konak, Bornova, Balçova, Karşıyaka ve Çiğli ilk beş sırada yer alıyor. SEGE-2022 verilerine göre Konak 3.465 puanla şehrin tartışmasız birincisi; aynı zamanda Türkiye genelinde de 11. sıraya yerleşmiş durumda.

İzmir'in en gelişmiş ilçeleri sıralaması

İl içi sıralamada Konak 3.465 puanla zirvede yer alıyor. Bornova 3.028 puanla ikinci, Balçova 2.902 puanla üçüncü sırada. Bu üç ilçenin ortak özelliği şehir merkezine yakın olmaları ve yüksek eğitim, sağlık ile hizmet altyapısına sahip olmaları.

Dördüncü sırada 2.222 puanla Karşıyaka geliyor. Beşincilik 2.046 puanla Çiğli’nin, altıncı sıra ise 2.031 puanla Gaziemir’in. Bu beş ilçe büyük bir nüfusu, gelişmiş ulaşım ağını ve yoğun ekonomik faaliyeti barındırıyor. Konak ayrıca Türkiye genelinde birinci kademe gelişmiş 67 ilçe arasına da girerek İzmir’in tek birinci kademe ilçesi oldu.

İzmir’in turistik ve gelişmiş kıyı ilçeleri

Yedinci sırada 1.998 puanla Çeşme yer alıyor. Turizmle gelişen ilçe, sezonluk ekonomi avantajına rağmen yıllık verilerde de güçlü performans sergiliyor. Sekizinci sırada 1.882 puanla Güzelbahçe konumlanıyor; küçük ama yüksek yaşam kalitesi sunan ilçelerden.

Dokuzuncu sırada 1.768 puanla Urla bulunuyor. Şarap rotaları, butik turizm ve modern konut projeleriyle son yıllarda ciddi yatırım çekmesi sıralamasını yükseltti. Onuncu sırayı 1.632 puanla Narlıdere alıyor; küçük ölçekli ama refah seviyesi yüksek bir ilçe. İlk 10’da hem merkez hem kıyı ilçeleri yer alıyor.

İzmir’in genel sosyo-ekonomik durumu

İzmir, ülke geneli sıralamada da güçlü bir yerde. SEGE-2025 il raporuna göre İzmir, İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’nin sosyo-ekonomik olarak en gelişmiş üçüncü ili. İlin skoru 1.808 olarak hesaplandı; İstanbul 4.419, Ankara ise 2.837 puanla önde.

İzmir, birinci kademe gelişmiş 8 il arasında yer alıyor. 2017’deki son çalışmaya göre bu 8 il sıralaması değişmedi. Şehir, kullanılan 52 değişkenin büyük çoğunluğunda Türkiye genelinde en yüksek performans gösteren iller arasında.

İzmir’in az gelişmiş ilçeleri ve dikkat çeken farklar

Şehrin son üç sırasını Küçük Menderes Havzası ilçeleri oluşturuyor. Bayındır -304 puanla 28., Beydağ -408 puanla 29. sırada. Son sırada ise -599 puanla Kiraz bulunuyor.

Bu fark, İzmir’in kuzey-batı kıyı ekseni ile doğu iç kesimleri arasındaki gelişmişlik makasını gösteriyor. Şehir merkezine yakın ilçeler güçlü hizmet altyapısıyla yüksek puan alırken, dağlık iç bölgelerdeki tarım ağırlıklı ilçeler geride kalıyor.