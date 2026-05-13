İzmir’in Hatay semti, idari olarak Konak ilçesine bağlı bir bölgedir. Önce belirtelim: Hatay, ilçe değil semt; Murat Reis ve çevresindeki mahalleleri kapsıyor. Şehir merkezine yakın konumu, ulaşım kolaylığı ve canlı esnaf hayatıyla öne çıkıyor.

Hatay semti adını nereden alıyor?

Semtin tarihi adı Mısırlı. 1937 yılında bugünkü adına kavuştu. Bu değişiklik tesadüf değil; o dönem Hatay’ın Türkiye sınırlarına katılması için yürütülen siyaset, ülkenin batı ucundaki İzmir’den de bir selam niteliği taşıyordu.

Atatürk’ün Hatay tutkusu, semtin yeniden adlandırılmasında doğrudan etkili oldu. İzmir’in Cumhuriyet dönemindeki gözde yerleşim bölgelerinden birine bu ismin verilmesi, dönemin ulusal duyarlılığının da yansıması olarak değerlendiriliyor. Bugün bile semt sakinlerinin gurur duyduğu bir tarihi arka plan.

Hatay semti nerede ve sınırları neler?

Konak’tan Bahri Baba Parkı’nın yanından kıvrılan varyant yoluyla Eşrefpaşa’ya çıkıldığında sağa dönerek İnönü Caddesi’ne ulaşılıyor. İnönü Caddesi, birkaç kilometre sonra Fahrettin Altay’a kavuşuyor. Cadenin Göztepe’ye kadar olan bölümü Hatay olarak biliniyor.

Karataş ve Göztepe semtlerinin orta hattında konumlanan Hatay, Murat Reis Mahallesi’ni de içine alıyor. Konak Belediyesi’nin Hatay Semt Merkezi (Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Semt Evi) Murat Reis Mahallesi 242 sokakta hizmet veriyor. Bölge hem yaşam alanı hem ticari merkez olarak şehirde önemli bir yer tutuyor.

Hatay semti ne ile ünlü?

Salı günleri kurulan Hatay Pazaryeri en bilinen özelliklerinden biri. Tekstilden gıdaya, züccaciyeden aksesuara kadar binlerce çeşit ürünüyle İzmir’in en uğrak sosyete pazarlarından. Erken saatlerde gitmek, en geniş seçeneği yakalamak için kritik.

Esnaf lokantaları semtin diğer simgesi. Geleneksel ev yemeği sunan mekânlar, hem semt sakinlerinin hem de civar ilçelerden gelen müdavimlerin uğrak noktası. Tatlıcı, balıkçı, fırın ve manavlarıyla kendine yeten bir ticaret hayatı var.

Hatay semtinde gündelik hayat nasıl?

Konum olarak orta-yüksek gelir grubunun yoğun olduğu bir bölge. Hem konut hem ticari amaçlı kullanılan binalar iç içe; alt katlar genellikle dükkân, üst katlar konut olarak değerlendiriliyor. Ulaşım açısından metro, otobüs ve dolmuşlarla şehrin her noktasına kolayca bağlanıyor.

Mithatpaşa Caddesi’nden Kordon’a, İnönü Caddesi’nden Eşrefpaşa’ya açılan bir geçiş hattında konumlandığı için trafik yoğun. Ama bu yoğunluk semtin yaşam belirtisi; akşam saatlerinde caddeler kalabalıklaşıyor, hafta sonları kafe ve lokantalar dolup taşıyor. Hatay, İzmir’in “gerçek yerel” karakterini en iyi yansıtan semtlerden biri olmayı sürdürüyor.