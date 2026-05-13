İzmir’in Narlıdere ilçesinde dünyaya gelen bir bebeğe “Sedat Peker” isminin verilmesi sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. İddiaya göre, aile tarafından bebeğe bu ismin verilmesinin ardından Sedat Peker tarafından aileye 50 gram altın ve çiçek hediye edildi.

Kısa sürede olay gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları konuya ilişkin çok sayıda paylaşımda bulundu. Aynı zamanda, dünyaya gelen bebeğin “Sedat Peker” adını taşıyan 20’nci bebek olduğu da ifade edildi.

Paylaşılan bilgiler çerçevesinde, aileye gönderildiği belirtilen hediyelerin içerisinde 50 gram altın ile çiçek bulunduğu belirtildi. Bu gelişme, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Olayın özellikle İzmir’de kısa sürede konuşulan konular arasına girdiği görüldü.

Bebeğe verilen isim ve gönderildiği iddia edilen hediyeler, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar olayı dikkat çekici bulurken, bazı kullanıcılar ise tartışmalı değerlendirmelerde bulundu.