Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü dahilinde düzenlediği etkinlik, deniz kirliliğinin geldiği noktayı ortaya koydu.

Karaburun Mordoğan’daki Kocakum Plajı’nda bir araya toplanan ekipler, deniz dibinden ve kıyıdan tam 750 kilogram atık topladı. Özellikle denizden çıkan lavabo taşı ve araba lastiği gibi eşyalar, görenleri şoke etti.

Kimler katıldı?

Bu temizlik operasyonu yalnızca belediyenin değil, birçok kurumun ve vatandaşın ortak çabasıyla gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü’nün öncülüğünde;

Karaburun Belediyesi,

Sahil Güvenlik Su Altı Arama Kurtarma Timleri,

İzmir İtfaiyesi AKS Su Altı ekipleri,

Mordoğan Yaşam Dostları Derneği ve WWF gönüllüleri birlikte çalıştı. Aynı zamanda çalışmaya vatandaşlar da destek verdi.

Bilgilendirme çalışmaları yapıldı

Ekipler, yalnızca küçük plastik parçaları değil araba lastiği, lavabo taşı ve iskele kalıntıları gibi oraya ait olmayan birçok devasa atıkla karşılaştı.

Temizlik çalışmalarının dışında bölgede vatandaşları bilinçlendirmeye dair bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Ekiplerin ellerindeki "İyilik yap, denize atma", "Denizlerden sorumluyuz" ve "Mavi düşün, geleceğin ol" yazılı dövizler, etkinliğin ana temasını oluşturdu.