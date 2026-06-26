Son Mühür- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2026 Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı kapsamında Portekiz'in Viana do Castelo kentinde düzenlenen uluslararası programına Karabağlar Belediyesi katılım sağladı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay öncülüğündeki heyet Avrupa'nın birçok ülkesinden yerel yönetim temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleşen oturumda sağlıklı şehirler, katılımcı yönetişim, iklim değişikliği, sosyal eşitlik ve sürdürülebilir kent politikaları masaya yatırıldı.

"Başkan Mahallede" uygulamasına Avrupa'dan büyük ilgi

Vatandaşın karar alma süreçlerine doğrudan katılımını teşvik eden ve yerel sorunların yerinde tespit edilerek çözülmesini amaçlayan Karabağlar Belediyesi tarafından yürütülen "Başkan Mahallede" uygulaması katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Uluslararası arenada önemli temaslar

Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığındaki heyet ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlık ve Kalkınma Yatırım Ofisi Başkanı Chris Brown, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlık ve Kalkınma Yatırım Ofisi'nde Sağlıklı Yaşlanma, Yaşam Boyu Yaklaşımı ve Sağlıklı Ortamlar alanlarından sorumlu Kira Fortune, İrlanda'nın Cork kentinin Belediye Meclis Üyesi Tony Fitzgerald, ev sahibi kent Viana do Castelo Belediye Meclis Üyesi Ricardo Rego ve Yunanistan'daki Palaio Faliro Belediye Başkanı Ioannis Fostiropoulos ile bir araya geldi.