Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi, 4 Haziran 2026 tarihinde düzenlediği özel defileyle el emeğini podyuma taşıdı. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında kurumun konferans salonunda yapılan Moda Tasarımı ve Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Defilesi, izleyicilerden tam not aldı.

Podyumda "Zarafetin yolculuğu"

Defile, "Geçmişten Geleceğe Zarafetin Yolculuğu" temasıyla düzenlendi. Tasarımcılar, geleneksel kültürel motifleri modern çizgilerle birleştirdi. Brokar, saten ve ipek kumaşların yoğun olarak tercih edildiği koleksiyonda toplam 22 özgün kıyafet yer aldı. Profesyonel mankenlerin sergilediği tasarımlar, salondakilere görsel bir şölen sundu.

Beş öğretmenin ortak imzası

Sergilenen kıyafetlerin arkasında yoğun bir mutfak çalışması yer alıyor. Koleksiyondaki tasarımları Moda Tasarımı ve Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğretmenleri İlknur Apaydın, Esin Şenocak Ergen, Ayşegül Aydın, Aslı Çetin ve Enise Pekcanitez hazırladı. Eğitmenlerin dokunuşları, kurumun yenilikçi eğitim vizyonunu doğrudan sahneye yansıttı.

Eğitim, üretim ve istihdam

Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatma Demirci, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada hayat boyu öğrenme modelinin önemine değindi. Bu süreçlerin bireylerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine doğrudan katkı sunduğunu belirten Demirci, öğretmen ve kursiyerlerin ortaya koyduğu performanstan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Merkez, Fatma Demirci yönetiminde vatandaşları üretim ve istihdam süreçlerine dahil edecek yeni projeler geliştirmeyi sürdürüyor.