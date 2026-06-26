2008'de Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaybolan ve sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Naciye A.'yla ilgili dosya, güvenlik birimlerince yeniden incelemeye alındı. Uzun soluklu soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalar, yıllardır çözülemeyen olayın bir cinayet olduğunu ortaya koydu.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülmekte olan soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri ortak çalışma gerçekleştirdi.

Dosyanın seyrini değiştirdi!

Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik takip, iletişim analizleri, saha araştırmaları ve elde edilen deliller detaylı şekilde değerlendirmeye alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın planlı şekilde işlenen bir cinayet olduğu belirlendi.

Elde edilen bulgular çerçevesinde olayla bağlantılı olduğu üzerinde durulan şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Üç ilde operasyon!

Polis ekiplerinin tespit edilen adreslere gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Cinayetin işlendiği ve cesedin bırakıldığı tespit edildi!

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, 12 Temmuz 2008 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Naciye A.'nın aynı yıl İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü belirlendi.

Araştırmalar sonucunda, kadının cansız bedeninin cinayetin ardından Torbalı ilçesine bırakıldığı tespit edildi.