Son Mühür- CHP’de sular durulmuyor. Özgür Özel, bu hafta da kürsüyü Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmadı. Özel grup toplantısında konuşurken Kılıçdaroğlu saat 14.00’te genel merkezde PM'yi toplama kararı aldı. Toplantının gündeminde yeni ihraç kararları da yer aldı.

Antalya ve Kayseri il başkanlıklarında ihraç kararı!

Toplantı sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Antalya ve Kayseri il başkanlıklarında görev değişikliği gerçekleştirildi. Alınan karar neticesinde CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Görevden alma kararının ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı görevine Okan Marzıoğlu atandı. CHP Antalya İl Başkanlığı görevine ise Hasan Şahin getirildi.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından saat 16.00'da basın toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu.